Tongo necesita de tres diálisis diarias las cuáles le costarían mucho dinero, pues el artista no cuenta con un seguro médico. | Fuente: RPP Noticias

Abelardo Gutiérrez, conocido como "Tongo", se encuentra mal de salud debido a una insuficiencia renal terminal producto de una diabetes avanzada. El artista con más de 40 años de trayectoria necesita con urgencia de un trasplante de riñón.



“Mis riñones están en 9%, prácticamente, están al término y necesito diálisis urgente, y un trasplante de riñón”, dijo Tongo a RPP Noticias.



El cantante y youtuber debe realizarse varias diálisis diarias, las cuáles le generan grandes costos, debido a que no cuenta con un seguro de salud. “Espero que las autoridades, los congresistas y el presidente de la República me ayuden con el seguro de salud para poder mejorarme”, pidió.



Tongo explicó que su problema no es del riñón, sino que este órgano se ha visto afectado por el avanzado estado de su diabetes. “Pido por mi salud, no pido más y ojalá Diosito me pueda escuchar”, dijo en RPP Noticias.