Continúa la protesta en la UNFV: Mesa de diálogo entre estudiantes y directores de escuela no llegó a un acuerdo

Alumnos de la Facultad de Humanidades tomaron desde la noche del jueves principal como protesta ante la falta de regularización de su matrícula para el año académico en curso. Ellos señalan que aún no atienden sus demandas.

La mesa de diálogo entre los estudiantes de la facultad de Humanidades y representantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal no llegó a ningún acuerdo este domingo, por lo que continúa la protesta de los jóvenes por la falta de regularización de su matrícula para el año académico en curso.

"Hoy tuvimos una mesa de diálogo a las 10 de la mañana en donde estuvieron presentes los directores de escuela como otros administrativos y también la Defensoría del Pueblo, tres representantes estudiantiles, pero no se llegó a un acuerdo", explicó para RPP uno de los alumnos que participó de un plantón en el frontis de la sede central de la UNFV.

El estudiante universitario advirtió que la Policía Nacional podría entrar en cualquier momento a sacar a sus compañeros que están dentro de la casa de estudios desde el último jueves, cuando tomaron la sede principal, ubicado en el Centro de Lima.

"Lo que el vicerrector académico ha dicho es que si no se llega a un acuerdo y no se acata lo que nosotros queremos va a pasar que van a mandar a la Policía y se especula también que van a mandar a otro tipo de personas, los cuales serían partidarios políticos de esta universidad. Por eso hemos realizado este plantón", explicó.

El problema de las matrículas

Los estudiantes criticaron la demora de la universidad por regularizar la matrícula de los estudiantes desde el año 2023. En ese sentido, criticó que la institución no tenga ni siquiera un portal web para agilizar su inscripción.

"En este 2025 no se puede permitir que estemos matriculándonos a mano porque nuestra matricula es a mano, no es digitalizada, no contamos con una plataforma digital en donde podamos subir nuestra matrícula", manifestó.

Por su parte, la Universidad Nacional Federico Villarreal publicó un comunicado en su página oficial en Facebook, donde señalaban que las clases se desarrollarán de manera remota hasta este domingo 22 de junio, como medida temporal para evitar mayores inconvenientes en las actividades académicas y administrativas mientras se resuelve el conflicto.