Estudiantes toman sede central de la Universidad Nacional Federico Villarreal por falta de apertura de matrículas

Estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal tomaron esta noche la sede central de esta casa de estudios en el Cercado de Lima, en protesta por la falta de apertura de matrículas.

Un total de 50 jóvenes ingresaron a la sede central de la universidad esta noche para reclamar por lo que consideran una falla de las autoridades de dicha entidad que podría perjudicarlos y hacerlos perder lo que resta del año.

Indicaron que no tienen una fecha específica para levantar esta medida de fuerza; sin embargo, esperan que las autoridades se comuniquen con ellos para iniciar un diálogo y cumplan con lo que deben.

“Queremos que respondan y que digan: estimados alumnos vamos a solucionar este problema, ya están matriculados. No van a perder el año y si por nuestra culpa estén extendiendo esto, vamos a solucionarlo, no se preocupen. Que nos den respuestas, cosa que en estas tres semanas de protesta no han respondido en lo absoluto”, indicó uno de los estudiantes.

Doscientos alumnos sin matrícula

Preciaron también que son en promedio 200 los estudiantes de las facultades de letras y humanidades que no están matriculados y están en riesgo de perder el ciclo académico.

Hasta la sede principal de esta casa de estudios también llegaron estudiantes de otras facultades que apoyan a sus compañeros con esta medida de protesta.

La semana pasada otro grupo de estudiantes se comunicaron con el Rotafono de RPP para denunciar la falta de matrículas, cuyo proceso inició el 7 de marzo. Según indicaron varios alumnos no han podido matricularse en todo este tiempo y las clases ya iniciaron.