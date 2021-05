Este 12 de mayo, la universidad nacional cumple 470 años de su fundación. | Fuente: Andina

Este 12 de mayo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) cumple 470 años de su fundación. El rector de la casa de estudios, Orestes Cachay, habló sobre ello y rindió cuentas sobre las labores que ha venido haciendo.

En conversación con Ampliación de Noticias, este señaló que durante su gestión de cinco años, ha venido trabajando para poder "posicionar" la universidad a nivel regional.

"Hemos seguido continuando con poder posicionar la universidad nivel nacional e internacional. Estamos dejando una valla y una estructura alta, esperamos que la nueva gestión pueda superarlo", dijo.

Además, se refirió en torno a la pandemia de la COVID-19, la cual cambió la modalidad en la que los alumnos venían recibiendo clases. "Pasamos a la modalidad virtual y hemos tenido que cambiar la currícula, capacitar a 7 mil docentes en diversas plataformas así como a 6 mil alumnos y 9 mil egresados", apuntó.

Por otro lado, señaló que, pese a que el Ejecutivo no les brindó el presupuesto asigando, lograron salir adelante con recursos donados. "Em pandemia hemos visto que así como el sector salud resultó abandonado, también fue la educación", dijo.

CRÍTICAS

Como se recuerda, el rector Orestes Cachay apareció en la lista de personajes que fueron vacunados de manera irregular con dosis del laboratorio Sinopharm. Al respecto, se defendió y dijo que no hubo irregularidad porque este era miembro del estudio.

"No he sido favorecido. Nosotros formamos un equipo técnico de investigadores. No solicité que se me vacune, me invitaron en una fecha posterior a la culminación del proyecto", precisó.

"San Marcos no vacunó a ningun familiar a las autoridades, se vacunó exclusivamente a los miembros del equipo de investigación", agregó.





Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: