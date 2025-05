Diseñador peruano lideró el rediseño de la página web del Vaticano: "Tenía que ser tradicional, pero que estuviera adaptada a los nuevos medios"

Juan Carlos Yto contó que para la nueva web del Vaticano desarrolló una propuesta para la plataforma basada en el concepto de una Iglesia “con los brazos abiertos" al mundo digital.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Juan Carlos Yto, diseñador gráfico peruano, fue el encargado de liderar el cambio visual del sitio oficial del Vaticano que ha sido lanzado esta semana. El profesional señaló que este proyecto llegó a su cargo, luego de varios trabajos que realizó para la Santa Sede mucho antes de la designación del papa León XIV.

"Es la página web de la institución más antigua de la historia. Tenía que ser tradicional, pero que estuviera adaptada a los nuevos medios, accesible también a todas las plataformas disponibles, lo cual no lo era. Era una web de 30 años y nunca había cambiado, era obsoleta. No se podía entrar por el smartphone porque no se veía", comentó en entrevista para el programa Conexión de RPP.

Yto señaló que la página web está disponible a nueve idiomas y acorde a los tiempos actuales para los fieles de todo el mundo. Además, destacó que los colores elegidos para la plataforma se inspiran en el cielo azul de Roma con los tonos cálidos del travertino que recubre las construcciones del Vaticano.

"La primera idea que pensé era esta forma de la plaza de San Pedro, que es como un abrazo. Bueno, esto debe ser como el abrazo de la Iglesia en el mundo digital, que sientan como esta acogida desde el comienzo y que, a través de los colores, pueda unirse el cielo con la tierra", añadió.