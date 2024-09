Vecinos de San Isidro marchan para rechazar construcción de edificios con más de 20 pisos en diferentes zonas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Nancy Vizurraga: "Ellos no pueden ir contra nuestro reglamento"

La alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, señaló que la inversión privada es bienvenida en su distrito, pero exigió que se respeten las disposiciones de su jurisdicción y la calidad de vida de los vecinos. | Fuente: RPP

Vecinos de San Isidro realizaron una marcha pacífica este viernes para rechazar la construcción de edificios que superan los veinte pisos en diferentes puntos del distrito limeño y que forman parte de viviendas de interés social.

La protesta vecinal, denominada "en defensa de la residencialidad, llegó hasta el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, donde la alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, entregó un memorial con más de mil firmas de familias afectadas.

La alcaldesa señaló que la inversión privada es bienvenida, pero exigió que se respeten las disposiciones del distrito y la calidad de vida de los vecinos, por lo que demandó que el sector Vivienda convoque a su gestión para buscar una solución.

"En este caso no se ha respetado la disposición que tiene el distrito de San Isidro. En algunos casos se permite seis pisos, pero quieren hacer el triple. Si se permite diez pisos, quieren hacer cuarenta pisos. Y esto no ha sido autorizado por la municipalidad. Esto ha sido autorizado por los revisadores urbanos (...) pero tienen que ellos tomar en cuenta que la calidad de vida de los vecinos se afecta por el agua, el desagüe y el tránsito. Tenemos pistas y veredas estrechas. Entonces, todo eso causa un caos vehicular y un caos de habitacional", dijo.

Funcionarios amedrentados

Nancy Vizurraga precisó que actualmente hay 22 proyectos en su jurisdicción que fueron aprobados el 2019 gracias a una disposición del Ministerio de Vivienda.

"Algunos funcionarios están siendo de alguna manera amedrentados, los quieren castigar por no firmar, ellos no pueden ir contra nuestro reglamento, contra nuestras órdenes (...) las licencias todavía no se han dado, se han dado las autorizaciones por los anteproyectos, por los revisores urbanos. Por eso yo digo acá que necesitamos que el Ministerio de Vivienda de una vez nos convoque y encontremos una solución en la cual los vecinos no se estén afectados", expresó.