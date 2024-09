Dueña de chifa en Carabayllo tuvo que cerrar su negocio y huir de Lima tras ser víctima de extorsión

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Seguridad Para dejarla tranquila, los delincuentes piden que se les entregue mil soles semanales.

La dueña de un chifa en el distrito limeño de Carabayllo optó por cerrar su negocio y huir de Lima, debido a que tanto ella como su esposo llevan más de 15 días siendo extorsionados.

La mujer ha recibido mensajes en los que le dicen que, si no se alinea, sufrirá un atentado. Además, le dijeron que saben a qué hora abre y cierra el negocio, así como el lugar de estudio de sus hijos.

Para dejarla trabajar, los delincuentes le exigían mil soles semanales. La denuncia fue hecha ante la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional.

No obstante, indicó que solo recibió promesas vacías: le dijeron que remitirían la denuncia a la Comisaría PNP de Carabayllo, que enviarían un patrullero para que ronde la zona. Pero nada de esto ha ocurrido.

"El negocio es el único sustento de mi familia. Yo he tenido que salir lejos de Lima por temor a que me pueda pasar algo. Y entonces no veo la forma de pedir ayuda, porque ya en las autoridades yo he perdido esa confianza. Ni ganas me da de ir a la comisaría, porque no me dan una solución hasta el día de hoy. Ni siquiera, a pesar de que yo he hecho la denuncia, no me llaman para decirme que van a venir", señaló.

Mujer pide apoyo a la Policía y el Ministerio Público

A través de RPP, la mujer pidió que la Policía Nacional y el Ministerio Público se interesen en su denuncia y capturen a los responsables de estas extorsiones.

Además, ha demandado mayor patrullaje para los comerciantes de la avenida San Pedro, en Carabayllo, porque -dijo- no es la única víctima de la delincuencia.