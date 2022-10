Vecinos denuncian que Municipalidad de Lima retirará módulo de seguridad ciudadana por juicio con Lima Vías Express

Vecinos bloquearon un tramo de la Vía Evitamiento en protesta por retiro del módulo | Fuente: RPP Noticias

Decenas de vecinos del asentamiento humano Nueva Caja de Agua, en el Cercado de Lima, bloquearon esta tarde un tramo de la Vía Evitamiento como medida de protesta ante el retiro de un módulo de seguridad ciudadana por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).



Según señalaron a RPP Noticias, la implementación de dicho módulo fue fruto de una gestión que llevaron a cabo los mismos vecinos ante el incremento de la delincuencia en esa zona. Sin embargo, a solo días de su inauguración, la MML les habría notificado que será retirado debido a un litigio de terrenos que mantiene con la empresa Lima Vías Express S.A. (Livesa).

Desprotegidos

Los dirigentes vecinales indicaron que la parte baja del puente de la Línea Amarilla es utilizada por delincuentes y personas de malvivir para esconderse tras sus crímenes y consumir estupefacientes, por lo que esa zona, de tránsito obligatorio para los pobladores, representa un riesgo constante para ellos. Además, indicaron que los asesinatos y asaltos son constantes.

Frente a esa situación, tras dos semanas de gestiones, la Municipalidad de Lima les cedió un módulo de seguridad que, según indicaron, ellos mismos tuvieron que trasladar desde el distrito de La Victoria hasta la zona, y correr con los gastos de implementación correspondientes para que pueda ser utilizado por personal policial y de serenazgo.

Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando la misma MML les notificó que debían retirar el módulo, sin darles mayores opciones de reubicación o un plan de seguridad frente a los crímenes en la zona, según indicaron.

“Lo único que pedimos a la Municipalidad de Lima es que nos respeten y que no hagan esto (...) Justo ahora que hemos hecho nuestra gestión con el municipio para tener estos servicios, vienen y nos dicen que no se va a poder hacer la inauguración porque hay un juicio con Lima Express que no quiere que se ponga el módulo ahí y lo van a retirar", señaló Gisela Benites, una de las dirigentas vecinales.



Benites señaló además que ayer, viernes, fueron coaccionados por el mismo personal de serenazgo a aceptar el retiro del módulo. "Si mañana inauguran, nosotros no vamos a venir aquí, nos dijeron", denunció la dirigenta.

Ante esa situación, los vecinos señalaron que no se oponen a que retiren el módulo, pero exigen que les reembolsen el dinero que reunieron para trasladarlo hasta la zona y equiparlo, suma que ascendería a más de 5 mil soles.

"Lo más indignante es que ni siquiera nos van a devolver todo el gasto que hemos hecho, porque el municipio solo te dice 'aquí está el módulo, llévatelo", remarcó Benites.

Los vecinos señalaron que llevan más de 10 años con el problema de inseguridad ciudadana tras la implementación de los puentes de Línea Amarilla, y que impedirán el retiro del módulo si la MML no les da una opción viable para garantizar su protección ante la delincuencia.

"Así como en una oportunidad, Lima Express quiso llevarse nuestro puente peatonal, cuando había más de 500 pobladores que hacían uso de él, ahora también saldremos nuevamente a protestar. No es justo que no nos quieran reembolsar más de 5 mil soles de gastos de haber traído el módulo de seguridad", subrayó la dirigenta vecinal.

