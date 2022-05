“Todo está carísimo”: vendedores de desayunos afectados por el alza de precios de insumos [VIDEO]

Los vendedores de sopa gastan más en los insumos. | Fuente: RPP

Los vendedores de desayuno al paso están severamente afectados por el alza de precios de los insumos, tales como el pan, el aceite, los fideos, el huevo, entre otros.

Un equipo de RPP Noticias recorrió varios puestos del distrito de La Victoria, encontrando que la mayoría de comerciantes tiene dificultades para seguir atendiendo.

Nuestra reportera conversó con la señora Juanita, quien vende caldos de gallina y sopa de mote en un puesto a la espalda del Mercado San Pablo.

La comerciante dijo que el alza de los precios de los insumos la perjudica sobremanera, ya que sus ganancias se han reducido. Ella sostuvo que no puede subir sus precios porque perdería clientela.

“Todo está carísimo, el rocoto también está caro, todas las cosas están caro. Tenemos que vender al mismo precio. Si subimos, ya la gente no va a venir. ¿Y yo qué hago?”, comentó.



Sincerando precios

La mujer manifestó que un plato de sopa lo vende a 10 soles, pero en realidad debería estar S/ 15, a fin de tener una ganancia que le permita seguir adelante con el negocio.

“Ahora debería estar vendiendo a 15 soles, pero no se puede. No hay movimiento, no hay plata”, refirió.

La comerciante señaló que la eliminación del impuesto general a las ventas (IGV) no se ha reflejado en el precio de los alimentos, que mantienen sus precios en el mercado y hasta se han encarecido.

