Verdadero o Falso | Alejandra Aramayo: “En el caso del matrimonio igualitario, no hay ningún proyecto de Ley en este momento en debate en el Congreso”

Alejandra Aramayo, congresista de Fuerza Popular. | Fuente: Andina

. Alejandra Aramayo, congresista de la República

“En el caso del matrimonio igualitario, no hay ningún proyecto de Ley en este momento en debate en el Congreso”

Contexto: Entrevista en RPP

Fecha de la declaración: 15 de abril del 2019

Link: https://www.youtube.com/watch?v=cYI9CfjKAek [49:22 - 49:33]

En la entrevista, la parlamentaria precisó su afirmación en los siguientes términos: “Lo que hay es un proyecto de unión civil con fines patrimoniales, que además se propugnó desde que Martha Chávez estaba en el Congreso de la República”.



En principio, OjoPúblico identificó que desde febrero del 2017 existe en el Congreso de la República el Proyecto de Ley N° 961, Ley de Matrimonio Civil Igualitario -a iniciativa del grupo parlamentario Frente Amplio-, que propone modificar el artículo 234 del Código Civil para establecer que el matrimonio civil sea la “unión voluntaria concertada por dos personas”, sin hacer precisiones sobre el sexo de las personas que lo contraen [http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0096120170214.pdf]

La iniciativa legal fue ingresada en el mismo mes a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, donde ha permanecido más de dos años a la espera de ser agendada. Los congresistas que la suscribieron fueron Indira Huilca, Carlos Bruce, Guido Lombardi, Alberto De Belaunde, Marisa Glave, Edgar Ochoa, Tania Pariona, Alberto Quintanilla, Horacio Zevallos y Manuel Dammert.

Esta propuesta legislativa ya recibió opiniones técnicas del Ministerio de Justicia y el Ministerio Público, según documentación revisada para esta verificación.

A una consulta de OjoPúblico, la congresista Indira Huilca precisó que aún no han pedido que se agende el proyecto de ley en la Comisión de Justicia debido a que la agenda está abocada a la reforma del Sistema de Justicia.

Leyenda: Opinión técnica emitida por el Ministerio Público para los proyectos de ley N°718 que propone la Unión Civil y el N°961 que propone el matrimonio civil igualitario. | Fuente:

“Lo primero que se solicitó al ingresar [el documento el a la Comisión], fueron las opiniones correspondientes del Ministerio de Justicia y de la Mujer, pero luego de los cambios en la presidencia del [grupo de trabajo en el] 2017, hasta ahora, aún no ha sido priorizado”, precisó.

Es importante señalar que también existe un proyecto de Ley de Unión Civil presentado en la primera legislatura del 2016 por el grupo parlamentario Peruanos por el Kambio, cuyos autores principales fueron los congresistas Alberto De Belaunde y Carlos Bruce.

Esta propuesta legal también fue delegada a la comisión de Justicia y Derechos Humanos y espera su debate desde diciembre del 2016, según se puede verificar en el portal del Congreso.

El congresista Alberto De Belaunde confirmó a OjoPúblico que el proyecto de Ley de Unión Civil que presentó en 2016 aún esperaba ser agendado en ese grupo de trabajo. “En estricto, los únicos dos proyectos que buscan regular un proyecto de vida en común de personas del mismo sexo, en este Congreso, son el proyecto de Unión Civil, presentado entonces por la bancada de Peruanos por el Kambio, y el proyecto de Matrimonio Igualitario, presentado de manera multipartidaria”, precisó el parlamentario.

Alberto De Belaunde también recordó que durante el anterior periodo parlamentario (2011 - 2016), los congresistas Julio Rosas y Martha Chávez presentaron sendos proyectos de ley para regular la unión patrimonial, pero no la unión entre personas del mismo sexo. Según De Belaunde, estas iniciativas aparecieron como contraposición al proyecto de Unión Civil que entonces presentó el legislador Carlos Bruce en el Congreso pasado.

“En el caso del proyecto de autoría de Martha Chávez, fue denominado como Unión Solidaria. Básicamente se hablaba de unión patrimonial y no se limitaba a personas del mismo sexo, era una figura amplia para que la use cualquiera, con lo que se invisibilizaba a las familias LGTB”, explicó.

OjoPúblico solicitó precisiones a la congresista Aramayo acerca de su afirmación, en especial ante la evidencia de que el proyecto de Ley N° 961, que propone el Matrimonio Civil Igualitario, la desmiente. Sin embargo, hasta el cierre de edición, su equipo de prensa informó que no se pronunciaría.

En resumen, si bien esa iniciativa legal no se encuentra agendada en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, existe en el Congreso de la República un proyecto legislativo referido específicamente a viabilizar el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Si no se debate es porque no se le ha dado prioridad en las comisiones que lo deben analizar.

En función a la evidencia revisada, OjoPúblico concluye que la afirmación de la congresista Aramayo, respecto a que no hay ningún proyecto de Ley en este momento en debate en el Congreso con relación al matrimonio igualitario, es engañosa.