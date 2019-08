Daniel Urresti captó en video a los perpetradores del ataque. | Fuente: RPP Noticias

Durante un recorrido diario, de rutina, llevado a cabo cerca del mercado Santa Rosa, el gerente de Seguridad Ciudadana de Los Olivos, Daniel Urresti, fue atacado. Sufrió una herida en la cabeza que le provocó una suturación con diez puntos.

“Quiero resaltar que aquí en Los Olivos ya hemos erradicado el 95% de los ambulantes ilegales”, dijo Urresti en La Rotativa del Aire Segunda Edición. Señaló que se encargan de verificar que los vendedores no regresen a las zonas de donde fueron expulsados.

AL mediodía, en inmediaciones del mercado, “no había ambulantes”, dijo el gerente. “En la esquina nos esperaban entre 15 y 20 delincuentes, la mafia cobra cupos”, señaló Urresti, quien agregó que lo que ellos buscarían es que él renuncie, intimidarlo, para así retomar su negocio.

“En bolsas negras tenían piedras”, dijo el exministro del Interior. Estas personas estaban armadas “con fierros, con palos, con cadenas”. Cuando inició el ataque, es que el general en retiro caminó frente a los serenos del distrito de Los Olivos y usa su cámara para tomar evidencias de lo que estaba sucediendo.

Daniel Urresti recibió 10 puntos en la cabeza. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Carlos Medina

“Como yo estaba adelante, entonces he recibido diferente objetos en el cuerpo. Piedras, palos, hasta que me dio una piedra grande seguramente o un fierro en la cabeza y me abrió la cabeza”, señaló Daniel Urresti a RPP Noticias.

Señaló que la denuncia ya fue colocada y gracias a las imágenes se podrá identificar rápidamente quiénes fueron los perpetradores del ataque.