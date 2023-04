El sujeto tiene antecedentes penales desde el 2017 | Fuente: RPP | Fotógrafo: Claudia Díaz

La Policía capturó a un sujeto acusado de abusar sexualmente de una menor de 15 años en la Tablada de Lurín, en Villa María del Triunfo. El tipo fue encontrado escondido en una vivienda ubicada en Chorrillos.

El coronel Marco Aybar Quiroz, jefe de la Dipol Sur 3, informó a RPP que la niña fue interceptada por el tipo cuando salió de su casa y tras abusar de ella se dio a la fuga. Luego, precisó que la menor contó lo ocurrido a sus padres, quienes de inmediato pusieron la denuncia.

"La Policía armó todo un operativo para la ubicación y detención del sujeto y logran ubicarlo en el distrito de Chorrillos, en el asentamiento humano Armatambo. El sujeto fue identificado como Víctor Luis Aponte Cartagena de 32 años. Él acepta su responsabilidad de haber violado a la menor de edad", manifestó el coronel Aybar.

El detenido tiene varias denuncias desde 2017 por robo agravado y hurto así como comercialización de drogas según informó la Policía Nacional. Por su parte, la niña ha sido rápidamente atendida y pudo brindar su testimonio.

Agresor | Fuente: PNP

Piden ubicar y capturar a hombre acusado de acoso

Los casos de ataques contra la mujer continúan. Vecinos de San Juan de Miraflores pidieron a la Policía Nacional del Perú ubicar y capturar a un hombre acusado de acoso y tocamientos indebidos en la Cooperativa Umamarca.

El sujeto tiene atemorizadas a las jóvenes y menores de edad, ya que, según denuncian, se exhibe y se masturba en plena vía pública. Las víctimas ya denunciaron al hombre, que se traslada en una bicicleta, en la comisaría de Mateo Pumacahua de San Juan de Miraflores.

"Al menos que manden a patrullar la zona en la mañana y en la noche y que contestes los teléfonos porque cuando la niña de 11 años logró ver al hombre, llamaron y no llegaron a contestar. Y que realmente lo cojan y que no lo tengan 24 horas y lo suelten, sino que realmente esté en la cárcel ya que a mí me está hostigando, a la niña también y sigue merodeando por su casa", dijo una víctima del sujeto.

Una niña de 11 años afirmó ante la autoridad policial haber recibido tocamientos indebidos por parte del sujeto, quien incluso usa un cuchillo para amenazar a sus víctimas.