Cuerpos de niñas de 3 y 5 años que fueron asesinadas por su propio padre fueron retirados de la morgue

Los familiares de las niñas de 3 y 5 años, asesinadas por su propio padre, pudieron este viernes retirar sus cuerpos de la Morgue Central para ser veladas en Villa María del Triunfo.

Alexandra Choque García, madre de las menores, estuvo en el lugar para realizar los papeles respectivos con apoyo del Ministerio de la Mujer.

Las niñas serán veladas en el asentamiento humano El mirador. Ellas se encontraban desaparecidas desde el lunes pasado y el papá de ambas, Víctor Auma Ortecho, viajó hacia Abancay para luego llamar a su madre y confesarle el crimen que cometió, porque su expareja se negó a retomar la relación. Tras ello, se suicidió en dicha ciudad.

Los familiares empezaron a buscar a las menores y acudieron a la casa donde vivían con su padre, donde encontraron sus cuerpos en una bolsa y enterrados debajo de la cama.

"Me llamó a las dos de la mañana, me señaló que tengo que perdonarlo por lo que hizo. Me dijo: 'Mamá, mate a mis dos hijas, quiero tu perdón, quiero que tú me perdones'. Entré en shock", declaró la abuela paterna de las niñas a RPP Noticias.

Acto de "venganza"

Hace un mes, Alesandra Choque García decidió poner fin a la relación por los constantes maltratos recibidos de parte de Víctor Auma Urtecho. Además, el hombre se negaba a darle la custodia de sus hijas, porque insistía en retomar la relación sin importar el costo. Alesandra quiso rehacer su vida y viajó a su natal Apurímac.

Eso motivo a que Víctor cometería el crimen que dejó en shock a sus familiares. Peritos de Criminalística del Ministerio Público llegaron a la zona para el levantamiento de los cadáveres, apoyados con picos y palas para retirar los cuerpos de las pequeñas.

La familia creyó que la madre ya se encontraba viajando a Lima, pero esto no es así y vienen gestionando con personal del Ministerio de la Mujer para dar el apoyo económico con el fin de que Alesandra viaje a la capital y dé sepultura a sus pequeñas.

Según fuentes cercanas del Ministerio Público, el hombre se suicidó ingiriendo veneno, luego de confesar su crimen. La Policía Nacional, el Ministerio Público, así como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables investigan los hechos en Abancay y en la ciudad de Lima.