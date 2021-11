VMT: familia pide ayuda para encontrar a adolescente desaparecida

La familia busca intensamente a María Isabel Calzado Bruno. | Fuente: Rotafono

Los familiares de María Isabel Calzado Bruno, de 15 años, hicieron un desesperado pedido de ayuda para encontrar a la adolescente, que está desaparecida desde el pasado martes, 2 de noviembre, en Villa María del Triunfo (VMT).

A través del Rotafono, Maritza Bruno, madre de la menor, contó que su hija salió de casa al promediar las cinco de la madrugada sin decir a dónde.

María Isabel salió de casa solo con su celular, por lo que la madre teme que la joven haya sido captada por desconocidos a través de las redes sociales.

“Ella tenía Instagram, Facebook. Por ahí, la han contactado a mi hija. Ha sido manipulada a tal extremo que la han sacado de mi casa. Se la han llevado de mi casa”, manifestó.

“Ella todavía no conoce cómo es el mundo. Ella no es de fiestas, no es de salir. Ella siempre ha andado en su casa. Ni siquiera la hemos enseñado a tomar el carro”, agregó.

Preocupación

Los familiares ya han interpuesto la denuncia por desaparición ante la Policía Nacional, pero los días pasan y aún no tienen información sobre el paradero de María Isabel.

El día de su desaparición la menor vestía polera blanca, jean azul y zapatillas negras.

Quien tenga información que ayude a dar con el paradero de María Isabel, puede comunicarse al teléfono 945784260.



