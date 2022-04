Familiares de paciente con cáncer de cuello uterino piden al Hospital Edgardo Rebagliati que la operen de manera urgente

Familiares de Nicolasa Quispe Quispe indican que la paciente ya tiene todos los exámenes preoperatorios necesarios para su operación quirúrgica. | Fuente: RPP

Los familiares de una paciente con cáncer de cuello uterino pidieron este martes al Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud que la intervenga quirúrgicamente de manera urgente.

Nicolasa Quispe Quispe (64) fue diagnosticada con cáncer en enero de este 2022 en el Hospital Guillermo Kaelin de Villa María del Triunfo, a donde llegó por un derrame pleural en diciembre del año pasado. Previamente, la mujer tenía fuertes dolores pélvicos desde mayo del 2021.

Tras ser diagnosticada con cáncer, la mujer fue referida al Hospital Edgardo Rebagliati donde le realizaron todos los exámenes preoperatorios hasta marzo. Pero a la fecha no se realiza la intervención quirúrgica.



"Mi madre está padeciendo mucho dolor"

María Copa, uno de las hijas de la paciente, indicó a RPP Noticias que los médicos le informaron que no había camas disponibles para la operación de su madre.

"He ido varias veces a hablar con jefatura del piso 7A y la doctora me dice que no hay cama, que adelante de mi mamá hay 400 pacientes esperando. Después, otro día que voy me dice que no tiene tiempo, que está trabajando. Ni me deja hablar mi reclamo para la operación de mi mamá. Hasta ahora mi mamá anda mal, su abdomen se le ha extendido más y la traigo de emergencia. Solamente le ponen calmantes, pero lo que mi mamá necesita es una operación quirúrgica", afirmó.

Debido a esta situación, la hija de la paciente solicitó ayuda al Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud para que le brinden la cama y se pueda disponer la operación quirúrgica.



En estos momentos, Nicolasa Quispe tiene el abdomen inflamado y desde hace tres días no puede recibir alimentos sólidos, por lo que sus familiares deben licuar su comida y en porciones pequeñas para evitar vómitos. Ella permanece en el Hospital Guillermo Kaelin con calmantes.

"Por favor, que el Hospital Edgardo Rebagliati brinde cama a mi madre. En caso no sea posible, quizá el Hospital Neoplásicas o en otro centro que pueda ayudar. Por favor, mi madre está padeciendo mucho dolor", expresó.

