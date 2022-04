Niña víctima de abuso sexual fue dada de alta en hospital Almanzor Aguinaga | Fuente: EsSalud

Luego recuperarse satisfactoriamente de la cirugía reconstructiva a la que fue sometida, la niña víctima de agresión sexual fue dada de alta médica en el hospital Almanzor Aguinaga de Chiclayo, donde permaneció hospitalizada durante diez días, informó el Seguro Social de Salud (EsSalud).

Esta mañana se realizó una segunda junta médica multidisciplinaria que determinó que la menor no requería continuar hospitalizada, debido a que evolucionó favorablemente a la operación y consideró necesario que retorne a casa para que siga su recuperación psicológica, por cuanto, anotó que el ambiente de su hogar y el estar junto a sus padres ayudará positivamente en ese propósito.

En la atención a la pequeña paciente participaron especialistas de los servicios de ginecología, pediatría, cirugía pediátrica, neuropediatría, nutrición, psicología y psiquiatría.

"EsSalud le ha bridado todas las atenciones y cuidados que han hecho posible que en este momento el estado de salud de la paciente sea óptimo y ahora se va de alta para que esté junto a su familia", señaló Juan Carlos Florián, jefe del servicio de ginecología del hospital Almanzor Aguinaga.

La menor ingresó el pasado 13 de abril al citado nosocomio de Chiclayo donde fue intervenida quirúrgicamente. Luego pasó al área de hospitalización del servicio de ginecología, en la que se avanzó satisfactoriamente con su recuperación física y psicológica.

Tras una junta médica, y a fin de descartar trauma cerebral, el sábado 16 se le hizo un electroencefalograma; y el lunes 18 un estudio neurológico. Ambos exámenes corroboraron que no tenía daño cerebral.

Controles

EsSalud informó que tras el alta médica, seguirá brindando a la pequeña paciente atención psicológica y soporte emocional a sus padres a fin de que superen el trauma vivido.

La menor deberá regresar a sus controles, primero semanalmente y luego, periódicamente, según criterio médico. Los chequeos médicos se realizarán en el hospital Almanzor Aguinaga.

