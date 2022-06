VMT: padre de familia fundó olla común que beneficia a decenas de personas [VIDEO]

José Silva fundó la olla común ‘Jesucristo es mi fortaleza’ durante la pandemia. | Fuente: RPP

El señor José Silva, padres de dos niños, fundó durante la pandemia de la COVID-19 la olla común ‘Jesucristo es mi fortaleza’, ubicada en la parte alta de la zona de Ticlio Chico, en Villa María del Triunfo (VMT).

A pocos días de celebrarse el Día del Padre, el señor José Silva reconoció las dificultades que tiene para seguir adelante con la olla común, ya que debido al alza de productos no pueden comprar insumos para seguir cocinando.

El hombre reveló que ya han dejado de preparar desayunos, algo que afecta a las 18 familias que se benefician de esta olla común. Sin embargo, pese a las dificultades, el señor José Silva quiere seguir adelante con este proyecto.

“Le diría con un nudo dentro de la garganta que las cosas no están fáciles, porque no hay donaciones, no hay el sustento para poder mantener esta olla común”, refirió.

“A veces me da ganas de cerrar por la impotencia de que no hay, pero mi motor y motivo son mis hijos y las personas que más lo necesitan”, añadió.

Pedido de ayuda

José Silva hizo un pedido de ayuda para poder que la olla común pueda seguir operando, ya que la necesidad en esta zona de la capital es grande.

Las personas e instituciones que deseen colaborar con estas familias, pueden comunicarse al teléfono 941438668.



