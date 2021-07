Abogado de Fiorella Molinelli: “No se ha encontrado ninguna evidencia relacionada con los hechos”

Edward Álvarez confirmó que Fiorella Molinelli no estuvo presente en el momento del allanamiento. | Fuente: Andina

El abogado Edward Álvarez, defensor de Fiorella Molinelli, aseguró que los policías y fiscales que allanaron la casa de la presidenta ejecutiva de EsSalud no encontraron “ninguna evidencia” relacionada al caso de presuntas compras irregulares por el que su patrocinada es investigada.

En diálogo con RPP Noticias, el abogado informó que, tras culminar la diligencia de allanamiento en la casa de su patrocinada, en La Molina; los policías y fiscales se llevaron computadoras y una memoria donde -dijo- su patrocinada guardaba fotografías.

“Ha sido una diligencia de allanamiento con la finalidad de hacer un registro en la vivienda, y ver si encontraban alguna evidencia vinculada a los hechos que se están investigando. (Pero) no encontraron nada”, manifestó.

“Se han llevado las computadoras de la casa para ver qué contienen, pero una de ellas es la que tenía asignado su esposo en su centro laboral; y se han llevado la memoria donde tiene fotografías de eventos en los que ha participado la doctora. Nada más”, agregó.

Edward Álvarez aseguró que la investigación iniciada contra su patrocinada “es incipiente”, dando cuenta de que la hipótesis fiscal se basa en que Fiorella Molinelli habría consentido presuntas compras irregulares en EsSalud.

“Sin embargo, como son contrataciones directas, la presidenta ejecutiva por ley tenía que suscribirlas. Cualquier funcionario que es responsable de una institución, por ley, tenía que suscribirlas (las compras), y eso es lo que ha hecho la señora Molinelli”, apuntó.

Dará su versión

Edward Álvarez confirmó que Fiorella Molinelli no estuvo presente en el momento del allanamiento de su casa, ya que se encuentra fuera de Lima con su familia. Sin embargo, adelantó que la aún titular de EsSalud regresará en breve a la capital.

Asimismo, dijo que Molinelli ha puesto su cargo a disposición, “pero como estamos en pleno proceso de transferencia aún no se ha designado a la persona que la reemplace”. “Los funcionarios, en tanto no hay un reemplazante, no pueden dejar su cargo”, sostuvo.

Finalmente, el abogado cuestionó que la Fiscalía señale que su patrocinada es la presunta lideresa de una organización criminal. “Eso de organización es muy ligero y muy subjetivo, pero es parte de la forma como hoy en día se está calificando a las personas que están investigadas en un delito. Es muy frecuente utilizar calificativos a fin de justificar intervenciones que afectan los derechos fundamentales”, sentenció.



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: