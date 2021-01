Mujer fue atropellada por chofer que se dio a la fuga. | Fuente: Foto: RPP Noticias

La fiscalizadora de la ATU Jaqueline Rosales Ramírez, de 25 años, quien fue atropellada por un chofer que intentó darse a la fuga para no ser intervenido, exigió que el sujeto, identificado como Alberto Bermúdez González sea capturado y enviado a prisión por los daños que le ha causado.

"Exijo que lo capturen, el juez no lo debería dejar libre con todas las pruebas. Quiero que esté preso, que pague por lo que me ha hecho. Es un peligro para la sociedad. Miren cómo me ha dejado, estos no son lesiones leves, no puedo mover mi pierna, no puedo ni ir al baño, estoy con una sonda. Me tienen que dar de comer porque no puedo ni sentarme. Por favor, atrápenlo. Que pague por todo lo que me está haciendo", señaló.



Horas antes el Ministerio Público informó que el fiscal provincial Fredy Sueldo Quiñones, a cargo del caso, solicitó prisión preventiva contra Alberto José Bermudez González, el conductor de combi que atropelló a una joven inspectora de la ATU y provocó una persecución en la Vía de Evitamiento por querer evitar su fiscalización quedó en libertad.

El fiscal Sueldo Quiñónez explicó que el pasado lunes intentó ingresar la carpeta con el pedido de prisión preventiva contra Alberto Bermúdez González, pero por "problemas técnicos" no se pudo cargar al sistema de mesa de partes virtual del Poder Judicial la documentación digitalizada.

Ante lo ocurrido, el fiscal se dirigió con el detenido a la Mesa de Partes del Juzgado de Investigación Preparatoria de El Agustino para presentar de manera presencial su solicitud de prisión preventiva. En esa dependencia, tampoco fue posible ingresar el requerimiento fiscal pues solicitaban evidencia del problema suscitado en la mesa de partes virtual de la Corte de Lima Este.

Según precisa el Ministerio Público, fue en esa gestión que venció el plazo de la detención por flagrancia contra el involucrado, por lo que se tuvo que emitir la disposición de libertad del detenido quien pasó a la condición de citado, siguiendo los procedimientos legales.

Esta mañana se conocidó que el fiscal ordenó su inmedita liberación tras cambiar la situación jurídica del imputado a la de "citado". Asimismo, pide que el personal policial "proceda conforme a sus facultades" por tratarse de una situación en flagrancia y que se informe a Migraciones sobre la irregularidad de su situación migratoria.

En diálogo con RPP Noticias, la abogada penalista Romy Chang consideró que en casos tan evidentes como este, el Ministerio Público no debería pedir una prisión preventiva y optar por la figura del "proceso inmediato".

"El Nuevo Código Procesal Penal planteó esta figura para situaciones en las que es tan claro que el delito se ha realizado se pueden acelerar los pedidos de juicios al Poder Judicial para conseguir una condena en unos 7 días. El problema es que para esto los fiscales tienen que hacer su trabajo en 2 días para presentar su acusación y optan por la prisión preventiva para tener el plazo largo", explicó.

El caso:

El chofer fue identificado por la Policía Nacional como Alberto José Bermudez González, de 22 años y nacionalidad venezolana, quien al ser intervenido en Puente Nuevo se dio a la fuga y arrolló a Jaqueline Rosales Ramirez, de 25 años.

En un tramo de 2 kilómetros de la Vía de Evitamiento, el conductor fue perseguido por los carros del Serenazgo, la Policía y miembros de fiscalización de la ATU, provocando temor en los conductores que circulaban en dicha pista.

Tras ser reducido, Bermudez González fue dirigido a la comisaría de El Agustino, donde fue sometido a los exámenes de ley y se espera que rinda su declaración ante el fiscal de turno, para poder formalizar la denuncia en su contra.

La combi, de placa C1Q-372, registraba un total de 61 papeles y mantiene deudas que suman S/163.478 (S/28.028 al SAT y S/135.450 a la ATU). Por ello, su estado era coactiva, es decir, con orden de captura, motivo por que el conductor se habría resistido a la intervención por parte de la ATU.

