Abogado de Fuerza Popular cuestiona al PJ por aceptar la apelación que suspende anulación del juicio oral a Keiko Fujimori

La defensa legal de la agrupación fujimorista presentará una nulidad si continúan con el trámite de las apelaciones porque aseguró que se está cometiendo un error.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

David León, abogado de Fuerza Popular, criticó que el Poder Judicial aceptara los recursos de apelación presentados por Fiscalía contra el fallo que anuló el juicio por el caso ‘Cócteles’. En su opinión, esto fue mal planteado porque en realidad la figura que debían emplear era una reposición.

León sostuvo la decisión del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional para anular el juicio oral y regresarlo a una etapa intermedia no determina que los imputados del partido Fuerza Popular sean inocentes. En ese sentido, añadió que el Ministerio Público no podían apelar por un fallo judicial que no ha sido resuelto.

"Nosotros estamos planteando dos cuestiones: al no ser un auto (fallo) que resuelva el fondo del asunto no debió ni admitir la apelación porque ahí lo que correspondiera es un recurso de reposición. Incluso el fiscal José Domingo Pérez plantea una reposición en el caso de José Chlimper y luego gira hacia nosotros y presenta una apelación", expresó en el programa 'Prueba de Fuego' de RPP.

León manifestó que, si la Sala continúa con el trámite para estas apelaciones, presentarán una nulidad de esa admisión basándose en el Código Procesal Penal.

"El Código Procesal Penal dice que toda decisión que se emite sobre la dinámica del juicio oral no puede apelarse ¿por qué? porque el juicio debe seguir y no podemos esperar que los autos suban y bajen de la Sala porque demorarían mucho. Entonces, dice la ley, aquí caben los recursos de reposición. En el mismo momento la parte afectada le dice al Colegiado, que en su decisión, se ha cometido un error. El Colegiado en ese mismo momento debe resolver y decidir si ampara o no el pedido, ese es el trámite que debió seguirse", comentó.

Suspenden anulación del juicio oral contra Keiko

El Poder Judicial concedió ayer los recursos de apelación presentados por Fiscalía y la Procuraduría de Lavado de Activos contra el fallo que anuló el juicio por el caso ‘Cócteles’, con lo que se suspende la medida dictada por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional el pasado 13 de enero.

Las apelaciones presentadas por el fiscal José Domingo Pérez Gómez y el representante de la Procuraduría Pública Especializada en delitos de Lavado de Activos fueron concedidas por el mismo juzgado que anuló el juicio oral.

Desde Fiscalía señalaron mediante su apelación que el fallo del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional habría afectado “la garantía fundamental de la motivación de las resoluciones judiciales”; es decir, no se habría dado razones “que justifiquen la decisión” judicial.