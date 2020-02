Kharla Gómez Cavero estuvo esta mañana en el programa ‘Encendidos’. | Fuente: RPP

Kharla Gómez Cavero, exesposa de John Galliquio, aseguró que el exjugador la amenazó con una pistola durante una discusión, hecho que ella denunció el año 2017 en la Comisaría de Monterrico, pero que no fue registrado por los policías a cargo.

“Los encargados en la Comisaría de Monterrico se están haciendo cargo y están tomando esto como una nueva denuncia, dejando como antecedente que esta denuncia ya había sido hecha y, como prueba, los documentos que yo tengo, los certificados médicos, la citación que me hacen”, dijo en el programa Encendidos de RPP Noticias.

“En la comisaría me han dicho que se va a sancionar a las personas que estuvieron encargadas. De este hecho, no hay datos. No es que yo no haya denunciado, en reiterados casos ha sido así. La Policía, por la influencia que él tiene o por ser conocido, no redactó el parte policial”, denunció.

Gómez Cavero aclaró que está divorciada del exjugador desde el 2011, y que los hechos de violencia física y psicológica que ella denunció ocurrieron años después de su separación.

“Estos actos han sido no estando casada con él, no siendo una pareja o teniendo una convivencia con él. Él incluso ha tenido otras relaciones, pero, a pesar de ello, siempre ha llegado a casa para ejercer la violencia física en contra mía, de mis hijas. No es que yo haya aguantado todo esto”, denunció.

La mujer se mostró satisfecha por la orden de detención emitida por el Poder Judicial contra Galliquio. “Fue una lucha constante, pero estos son los resultados, prueba de que Dios siempre está con uno. Cuando uno tiene la verdad de su lado, solo tiene que esperar”, sostuvo.

Kharla Gómez dijo temer que John Galliquio o su familia tomen represalias contra ella por la denuncia pública que hizo y que decantó en la orden de detención del exfutbolista.

Ella dijo desconocer el paradero de su expareja. “La única dirección que figura es en Lima, en Ate, donde él vive. Lo he visto en dos o tres audiencias, pero a las últimas audiencias no ha acudido. No sabría decir dónde se encuentra porque no lo sé”, sentenció.

El Primer Juzgado Penal Unipersonal de Flagrancia de Pisco dictó orden de detención contra el exfutbolista John Galliquio al encontrarlo culpable del delito de lesiones en agravio de Kharla Gómez Cavero.

En la resolución, expedida el pasado 12 de febrero, se dispone el internamiento del exjugador en un penal.