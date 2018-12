José Graña declaró brevemente al prensa a su salida del Ministerio Público. | Fuente: Ministerio Público

El ex presidente del directorio de Graña y Montero, José Alejandro Graña Miró Quesada, regresó al Perú para declarar ante el fiscal José Domingo Pérez en la sede principal del Ministerio Público.



“Ha sido una audiencia normal, simplemente el fiscal Pérez nos citó para unas declaraciones. He venido a cumplir y voy a venir todas las veces que me citen”, dijo Graña a su salida del Ministerio Público.

Graña Miró Quesada se encontraba, desde el 16 de octubre, de manera temporal en Madrid (España), para que se le realicen exámenes médicos debido a un accidente que sufrió. La Primera Sal Penal de Apelaciones Nacional no aprobó que el empresario no tenga ningún tipo de restricción ni impedimento de salida del país.



El empresario se encuentra con comparecencia simple y declaró ante el fiscal Pérez Gómez por la licitación de los Tramo II y III de la Carretera Interoceánica Sur.



"Hemos contestado todo lo que nos han pedido, y vamos a seguir respondiendo todas las veces que nos convoquen", dijo Jorge Massa, abogado de José Graña.

Graña y Montero era una de las empresas consorciadas de la constructora Odebrecht para la realización e la obra. Según la Fiscalía, esta empresa y otras consorciadas realizaron una caja para pagar un soborno de 20 millones de dólares para el expresidente Alejandro Toledo.



Otros empresarios citados fueron: Hernando Graña Acuña, José Castillo Dibós, Fernando Camet Piccone y Gonzalo Ferraro Rey.

El exdirectivo de Graña y Montero acudió a la sede de la Físcalía en la avenida Abancay en el Cercado de LIma. | Fuente: Ministerio Público