Joven fue detenido y pasó dos meses en prisión por un caso de homonimia

José Antonio Rojas Infante obtuvo su libertad gracias a un hábeas corpus interpuesto por su defensa legal. | Fuente: RPP / Diana Falcón

José Antonio Rojas Infante fue detenido y pasó dos meses en prisión debido a un caso de homonimia. Al joven lo vinculaban a un asalto ocurrido en el Callao, región que no había visitado en su vida.

A través del Rotafono, contó que el pasado 12 de septiembre fue intervenido en un operativo de rutina en el distrito de Sacanche, en la provincia del Huallaga, en la región San Martín.

“El policía me pide mi DNI, lo cual yo doy confiado, porque nunca he tenido problemas judiciales con nadie. Lo doy, lo revisa; y el policía me dice que tengo RQ (requisitoria)”, relató.

El joven señaló que fue llevado a la comisaría y, luego, a la sede de la Divincri de Tarapoto, donde permaneció detenido por ocho días. Tras esto, recordó, fue llevado al Callao vía terrestre. “Pasé 32 horas enmarrocado como un delincuente”, se quejó.

Supuesto vínculo

Según contó el agraviado, un delincuente aseguró a la justicia que en un asalto cometido en agosto de 2012 tuvo la ayuda de un cómplice, identificado como Antonio Rojas Infante. Esto bastó para que vincularan al joven con el crimen.

Por este señalamiento, la jueza Elizabeth Román Linares ordenó el encarcelamiento de José Antonio Rojas Infante. “Me privaron de mi libertad y yo no sé cómo es el caso, porque nunca llegó un expediente a mis manos”, denunció.

Tras dos meses recluido en el Penal de Ancón, José Antonio Rojas Infante logró su libertad gracias a un hábeas corpus presentado por su defensa legal.

Sin embargo, el joven solicita que su expediente quede limpio, ya que no ha cometido crimen alguno. Además, exigió que la jueza sea sancionada por el daño ocasionado.



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: