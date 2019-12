Luis Miguel Vega Palacios, uno de los sobrevivientes del trágico accidente. | Fuente: Foto: RPP Noticias

Luis Miguel Vega Palacios, uno de los sobrevivientes del trágico accidente vehicular en la avenida Javier Prado causado por Melisa González Gagliuffi en octubre, criticó la decisión del Poder Judicial de ordenar su excarcelación pese a haber ocasionó la muerte de dos personas al embestirlas con su camioneta.

"Me parece algo muy indignante lo que está pasando. No creo cómo es posible que los jueces hayan llegado en una votación a darle libertad a la señorita. No sé qué están haciendo los jueces o qué movimiento debajo de la mesa ha habido. No me parece justo porque ella en sus manos tiene la vida de mis amigos", señaló a RPP.

Vega Palacios también se mostró sorprendido con las recientes declaraciones que dio a RPP Fernando Ugaz, abogado de Melisa González, quien aseguró que cuentan con testigos que podrían declarar a favor de la conductora. Al respecto, el agraviado dijo desconocer esta versión y recordó que las cámaras de video dejaron en evidencia lo ocurrido.

"(En las cámaras) se ve todo lo que ha pasado, con qué velocidad, cómo nos ha golpeado, a qué distancia nos ha mandado con toda esa velocidad, el doble impacto que mató a mis amigos. Se ve todo, yo no entiendo qué quieren tapar con eso", dijo.

Finalmente, la joven víctima desmintió la versión del abogado de Melisa González sobre un supuesto compromiso con su atención y, por el contrario, denunció que se ha terminado la cobertura del SOAT el auto de González Gagliuffi y que por esta razón "se están haciendo los malentendidos" con su tratamiento.

"He llamado a su hermano la semana pasada para mi terapia física y hasta ahorita no hay una respuesta. Solamente me dice que va a hablar con su mamá, pero hasta ahorita no hay una respuesta y yo quiero comenzar mis terapias. Como veo que le están dando libertad me pongo a pensar que se puede ir del país y eso me preocupa", cuestionó.