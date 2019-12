La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Anticorrupción rechazara el pedido de la Fiscalía para ampliar por 12 meses más el mandato de prisión preventiva que se le impuso por el caso Antalsis. | Fuente: Andina

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Anticorrupción rechazó este miércoles el pedido de la Fiscalía para ampliar, por 12 meses más, la prisión preventiva en contra del empresario vinculado al expresidente Ollanta Humala, Martín Belaunde Lossio.

De este modo, confirmó la sentencia del Juez a cargo del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios, y desestimó el recurso impugnatorio del Ministerio Público, a la vez que ordenó la excarcelación del exasesor de campaña electoral del Nacionalismo por vencimiento de prisión preventiva, ya que los 24 meses vencieron el 9 de diciembre pasado.

En la resolución judicial se lee: “Al vencimiento del plazo, sin haberse dictado sentencia de primera instancia, el juez de oficio o a solicitud de las partes decretara la inmediata libertad del imputado, sin perjuicio de dictar concurrentemente las medidas necesarias para asegurar su presencia en las diligencias judiciales”.

En este sentido se ordena su inmediata libertad, siempre y cuando no exista otro mandato judicial similar en su contra. Con el fin de que el imputado se quede presente en el proceso —pues aun no ha culminado la etapa de investigación preparatoria—, se le han impuesto ciertas restricciones y el pago de una caución, cuyo monto aun no ha sido determinado.

El imputado tendrá la obligación de no ausentarse de la localidad en la que reside sin previa autorización expresa y la prohibición de viajar al extranjero por el plazo de 36 meses. La autoridad correspondiente tendrá que registrar el impedimento de salida.

Cabe recordar que Belaunde Lossio es investigado por los delitos de colusión agravada, colusión simple, cohecho pasivo propio, cohecho activo genérico y tráfico de influencias en agravio del Estado.