Abogado Julio Rodríguez sobre caso Nicanor Boluarte: "Somos un país que abusa de la prisión preventiva"

El letrado consideró que Boluarte Zegarra podrá afrontar en libertad el proceso que se le sigue por los 'Waykis en la Sombra', pero recalcó que las diligencias deben continuar aún cuando estaba en la clandestinidad.

El abogado penalista Julio Rodríguez consideró este martes que no había elementos suficientes para una prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, esto luego de que el Poder Judicial declarara como improcedente dicha medida judicial contra el hermano de la presidenta Dina Boluarte. En ese sentido, expresó que en nuestro país se abusa mucho de esta figura.

"Somos un país que abusa de la prisión preventiva. El caso de (Nicanor) Boluarte es un caso del que yo personalmente opinaba que no existía los elementos para una prisión preventiva, pero eso no significa que sea inocente. Para un abogado es difícil defender un caso con el investigado fuera, pero eso no significa que la Corte no lo vaya a valorar positivamente", manifestó en el programa 'Prueba de Fuego'.

Rodríguez expresó que si bien Boluarte estará en libertad, las diligencias tienen que haber seguido aún cuando este se encontraba en la clandestinidad.

"Él estará en libertad, es más, durante todo el tiempo en que ha estado prófugo de la justicia las diligencias tienen que haberse llevado con normalidad y con la presencia de su abogado, no es necesario que él esté", añadió.

La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada declaró fundadas las apelaciones presentadas por las defensas de los investigados Nicanor Boluarte, Jorge Ortiz Marreros, Zenovia Herrera Vásquez, Jorge Chingay Salazar y Noriel Chingay Salazar. Todos ellos, investigados por el caso 'Waykis en la Sombra', afrontarán el proceso en libertad.

En la resolución, la sala dispone revocar las resoluciones emitidas por el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Richard Concepción Carhuancho, quien dictó las prisiones preventivas contra estos procesados el pasado 19 de noviembre.

Caso Cócteles

Por otro lado, Julio Rodríguez recalcó que ese juicio por el caso 'Cócteles', donde está involucrada Keiko Fujimori, ya estaba 'muerto' y que se trata de cuatro años perdidos. Esto lo señaló luego de que ayer se conociera que el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional devolviera esta causa a la etapa intermedia para que se pueda realizar un nuevo control de acusación a fin de subsanar las observaciones realizadas por el Tribunal Constitucional.

"Ya le habían devuelto esa acusación trece veces. Lo que sucede en la práctica es que ese caso tenía falencias enormes para ir a enjuiciamiento, como la falta de identificación de los hechos nítidamente, si los procesos encajaban o no en el delito. Se le llamaba lavado a todo aquello que básicamente significaba entregar un dinero sin reconocer el origen del mismo a través de la constatación del mínimo dato de proveniencia ilícita", explicó.

El abogado advirtió que en la etapa intermedia es posible que el caso llegue a archivarse por el mismo fiscal debido a las inconsistencias.