PUCP envuelta en casos de cobros indebidos. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) enfrenta una ola de protestas luego de que en octubre de este año una decena de estudiantes recibieran respuestas favorables de Indecopi a las denuncias a esta casa de estudios por cobros indebidos.

Esta situación se desencadenó luego de que el abogado Eduardo Abusada, estudiante de Maestría de esta universidad, hiciera público que la PUCP le había devuelto más de mil soles que se le había cobrado por intereses ilegales por demoras en el pago de pensiones.

En entrevista con RPP Noticias, Eduardo Abusada explicó que empezó este trámite mediante el libro de reclamaciones de la universidad. "Mi ticket era como el número 400 y ha subido como a más de 6 mil", señaló.

Según recordó, acudió a Indecopi para realizar una consulta por este caso y la recomendación fue que esperara a la respuesta del libro de reclamaciones. Luego de 30 días y una prórroga del plazo de ley que duró tres semanas, recibió un correo de la universidad en el que le informaban que podía cobrar un dinero en el banco. Tras esto, advirtió esta situación en sus redes sociales y recibió varios comentarios.

¿Cómo se originaron los cobros ilegales?

Abusada explicó cuando acudió a la universidad para matricularse en un ciclo de la Maestría, descubrió que no había cancelado una boleta. Según le indicaron, si no pagaba la mora -la cual calificó de altísima- no se podría matricular.

Indagando sobre esta situación encontró un caso en el que el tribunal de Indecopi sancionó a la Universidad Alas Peruanas con una fuerte cantidad de UIT. En este caso también se advertía que no es permitido establecer multas, solo moras.

"El tribunal de Indecopi dice que, independientemente del nombre que tenga, esto es una multa y la multa está prohibida", señaló.

Abusada recuerda que en esa oportunidad no formuló un reclamo porque tenía otras actividades laborales que cumplir. Sin embargo, luego de un año sin estar matriculado, la situación se volvió a repetir.

En esta oportunidad le habían cobrado una mora por una boleta no pagada. Además, al ciclo siguiente que no se matriculó le arrastraron esta mora y le cobraron otra penalidad. Esto fue el desencadenante para que acuda al libro de reclamaciones y se haga evidente el caso de cobros ilegales en la PUCP.