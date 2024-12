Representante del PJ señala que no existe norma que autorice a procesados a desconocer fallos judiciales

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El jefe del Observatorio Judicial de la Corte Suprema, Renato Alí Núñez, negó este martes que el ordenamiento jurídico peruano contemple un derecho a desconocer fallos judiciales, en referencia a la decisión de la fiscal suspendida Elizabeth Peralta de no entregarse a la justicia para cumplir los 18 meses de prisión preventiva que se le impuso, por considerarla arbitraria.

Según explicó en Las cosas como son de RPP, la Constitución reconoce el derecho a la crítica o el cuestionamiento jurídico de las decisiones judiciales; sin embargo, ello no significa que el procesado pueda desconocer los fallos en su contra.

“Esa idea de que exista en nuestro ordenamiento un derecho nacional o exista una normatividad específica que diga que ante una decisión que un individuo considere no legitima o arbitraria o no fundamentada o que atenta contra su teoría del caso, no lo autoriza o no existe ninguna norma que autorice a una persona a simplemente desconocer cualquier fallo, porque la justicia no solamente debe de medirse para términos penales”, dijo.

“Todos los ciudadanos en las instituciones deben cumplir con los fallos de los órganos que nuestra justicia y Constitución han establecido para que cumplan con estas funciones”, añadió.

Postura del Poder Judicial

El funcionario indicó también que pasar a la clandestinidad tras recibir un fallo no favorable en un proceso penal equivaldría a no respetar un contrato o no aceptar el pago de una demanda de alimentos que pudiera imponer un juez en un proceso civil.

Asimismo, se refirió a la postura del sistema de justicia ante este tipo de decisiones, al recordar lo ocurrido con el prófugo Vladimir Cerrón, quien argumenta que la justicia aún no resuelve un recurso suyo en contra de la prisión que se le impuso. Al respecto, el Poder Judicial señaló que es responsabilidad de los procesados el cumplir con los fallos que se dicten en los casos que estén involucrados.

“Cuando el señor se puso en la clandestinidad el Poder Judicial emitió decisiones señalando que es responsabilidad de cada procesado cumplir con las disposiciones de las reglas de conducta que se le imponen, así como cumplir con los fallos independientemente de que nos guste o no nos guste”, manifestó.

Elizabeth Peralta en la clandestinidad

Durante la tarde de este martes, el abogado Benji Espinoza señaló en RPP que su patrocinada, la fiscal suspendida Elizabeth Peralta, no se entregará a la justicia para cumplir los 18 meses de prisión preventiva en su contra, pues considera la medida arbitraria.

La medida fue dictada en el marco de la investigación preparatoria que se le sigue junto con el exconductor de televisión, Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín'.

"La doctora Peralta Santur va a ejercer su derecho a resistir una detención que considera arbitraria hasta que se agoten los mecanismos legales para poder cuestionar la misma", manifestó en exclusiva a RPP.