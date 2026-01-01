Corte de agua en Lima hoy 01 de enero: Distritos y horarios afectados

Este jueves, diversas zonas de Lima enfrentarán una nueva suspensión programada del servicio de agua potable como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estos trabajos, orientados a mejorar la infraestructura de almacenamiento, son esenciales para garantizar una distribución más eficiente del recurso en el futuro. Ante esta medida, se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas que tomen previsiones con anticipación para reducir el impacto de la interrupción y asegurar el abastecimiento en sus hogares.

A través de sus canales oficiales, Sedapal ha reiterado la importancia de estas labores para fortalecer el sistema de suministro y brindar un servicio de mayor calidad a la población de Lima y Callao. Durante la jornada del jueves, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma oficial y administren con prudencia el agua almacenada. Estas acciones forman parte de un esfuerzo preventivo para evitar futuros inconvenientes en el abastecimiento del recurso.

Para mitigar los efectos de la suspensión, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna que distribuirán agua en los sectores más afectados. Asimismo, la entidad recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de sus redes sociales y página web, donde se detallan los horarios y zonas impactadas. Para evitar mayores inconvenientes, se sugiere un uso eficiente del agua antes y durante la restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, jueves 01 de enero?

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo FUGA EN LA CORPORATION Localidades / Áreas afectadas Esquema Zevallos - Urbanización A.H. 21 de Diciembre

Esquema Zevallos - Urbanización A.H. 13 de Junio

Esquema Zevallos - Urbanización A.H. Santa Rosa

Esquema Zevallos - Urbanización A.H. Señor de los Milagros Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 01 de Enero, 6:10 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 01 de Enero, 2:10 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo FUGA EN LA CORPORATION Localidades / Áreas afectadas Asociación 4 Palmeras, Las

Asociación María Reyna de los Apóstoles

Urbanización Robles de Ate, 1ra Etapa

Urbanización Robles de Ate, 2da Etapa

Urbanización San Gregorio Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 01 de Enero, 6:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 01 de Enero, 2:00 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo AFECTACION POR TERCERO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Los Álamos

Urbanización Miguel Grau

Urbanización Los Sauces Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 01 de Enero, 6:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 01 de Enero, 2:00 pm

Distrito LA MOLINA: Corte de Agua hoy Motivo REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Urbanización Sol de La Molina - Primera Etapa

Urbanización Sol de La Molina - Segunda Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 01 de Enero, 6:05 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 01 de Enero, 2:05 pm