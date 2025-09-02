Corte de agua en Lima hoy 02 de septiembre: Distritos y horarios afectados

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.
Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.
Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.
Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 02 de septiembre?
PACHACAMAC: Corte de Agua hoy
- Urbanización Portada de Manchay
- Urbanización Portada de Manchay - Ampliación
- Urbanización Portada de Manchay I
- Urbanización Portada de Manchay II
- Urbanización Virgen de Chapi - Manchay
- Asociación de Vivienda Corazón de María
LOS OLIVOS: Corte de Agua hoy
- Urbanización A.H. Los Rosales de Pro
- Urbanización Asociación El Manantial
- Urbanización Asociación Río Santa
- Urbanización Asociación Vivienda Santa Elvira
- Urbanización Asociación Vivienda El Olivar
- Urbanización El Olivar del Norte
- Urbanización San Elías
- Urbanización Santa Luisa
- Urbanización Santa Luisa - 2da Etapa
LA MOLINA: Corte de Agua hoy
- Cooperativa Superintendencia de Banca y Seguros
- Urbanización Praderas de La Molina
LURIN: Corte de Agua hoy
- Haya de la Torre, Víctor Raúl - Urbanización A.H.
- Vallejo, César - Urbanización A.H.
- Pueblo Lurín - Urbanización
- Virreyna, La - Urbanización