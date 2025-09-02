Corte de agua en Lima hoy 02 de septiembre: Distritos y horarios afectados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.

Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.

Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 02 de septiembre?

Distrito PACHACAMAC: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Portada de Manchay

Urbanización Portada de Manchay - Ampliación

Urbanización Portada de Manchay I

Urbanización Portada de Manchay II

Urbanización Virgen de Chapi - Manchay

Asociación de Vivienda Corazón de María Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 02 de Septiembre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 02 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito LOS OLIVOS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Los Rosales de Pro

Urbanización Asociación El Manantial

Urbanización Asociación Río Santa

Urbanización Asociación Vivienda Santa Elvira

Urbanización Asociación Vivienda El Olivar

Urbanización El Olivar del Norte

Urbanización San Elías

Urbanización Santa Luisa

Urbanización Santa Luisa - 2da Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 02 de Septiembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 02 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito LA MOLINA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Cooperativa Superintendencia de Banca y Seguros

Urbanización Praderas de La Molina Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 02 de Septiembre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 02 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito LA MOLINA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Cooperativa Superintendencia de Banca y Seguros

Urbanización Praderas de La Molina Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 02 de Septiembre, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 02 de Septiembre, 11:50 pm

Distrito LURIN: Corte de Agua hoy Motivo INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA Localidades / Áreas afectadas Haya de la Torre, Víctor Raúl - Urbanización A.H.

Vallejo, César - Urbanización A.H.

Pueblo Lurín - Urbanización

Virreyna, La - Urbanización Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 02 de Septiembre, 1:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 02 de Septiembre, 7:00 am