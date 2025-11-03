Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Corte de agua en Lima hoy 03 de noviembre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este lunes, diversas zonas de Lima experimentan una interrupción programada en el servicio de agua potable debido a labores de mantenimiento en el sistema de almacenamiento. Según el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), esta medida es necesaria para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución eficiente del recurso en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas afectadas tomar previsiones con anticipación para reducir el impacto de esta suspensión temporal.

Sedapal ha enfatizado en sus canales oficiales que estos trabajos resultan esenciales para garantizar un servicio de mejor calidad y beneficiar a miles de familias en Lima y Callao. Durante el lunes, diferentes sectores experimentarán cortes en distintos horarios, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y administren responsablemente el agua almacenada. Estas labores buscan reforzar el suministro y prevenir inconvenientes a largo plazo en el abastecimiento.

Para minimizar las molestias a la población, Sedapal ha dispuesto medidas complementarias como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad exhorta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, lunes 03 de noviembre?

Distrito

CHORRILLOS: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Villa Tacala
  • Urbanización Vista Alegre Comité 29
  • Urbanización Vista Alegre Comité 30
  • Urbanización Vista Alegre Comité 31
  • Urbanización Vista Alegre de Villa Comités 32 y 33
  • Urbanización Cocharcas Alto
  • Urbanización Tacala
  • Urbanización Vista Alegre
  • Urbanización Cocharcas
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Lunes 03 de Noviembre, 5:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Lunes 03 de Noviembre, 9:00 pm
Distrito

INDEPENDENCIA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • A.H. Villa El Ángel
  • P.J. Milagro de la Fraternidad
  • P.J. Villa El Carmen
  • P.J. El Volante
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Lunes 03 de Noviembre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Lunes 03 de Noviembre, 8:00 pm
Distrito

INDEPENDENCIA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • San Camilo
  • Villa El Ángel
  • Volante Comité 3
  • Milagro de la Fraternidad
  • Villa El Carmen
  • Volante
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Lunes 03 de Noviembre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Lunes 03 de Noviembre, 8:00 pm
Distrito

VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Inca Garcilaso de la Vega
  • Urbanización José Carlos Mariátegui
  • Urbanización Arenal Alto
  • Urbanización J. C. M. Sector Santa Rosa y Belén
  • Urbanización J. C. Mariátegui Sector 30 de Agosto
  • Urbanización J. C. Mariátegui Sector San Gabriel B
  • Urbanización Vallecito Bajo, Comité 24, Tercer Sector
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Lunes 03 de Noviembre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Lunes 03 de Noviembre, 8:00 pm
Informes RPP

IRESA 2025: Tacna lidera la sostenibilidad ambiental en el país, ¿cómo le fue al resto de regiones?

El Instituto Peruano de Economía presentó la nueva edición del Índice Regional de Sostenibilidad Ambiental, que mide cómo las regiones de nuestro país enfrentan los desafíos ambientales sin afectar su desarrollo. Tacna encabeza el ranking, mientras Loreto continúa en el último puesto. ¿Cuáles son los factores detrás? Conoce los detalles en el siguiente informe de RPP en colaboración con el Instituto Peruano de Economía.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Corte de agua Lima Sedapal En vivo

RPP TV

En Vivo

Más sobre Obras

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA