Corte de agua en Lima hoy 03 de noviembre: Distritos y horarios afectados

Este lunes, diversas zonas de Lima experimentan una interrupción programada en el servicio de agua potable debido a labores de mantenimiento en el sistema de almacenamiento. Según el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), esta medida es necesaria para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución eficiente del recurso en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas afectadas tomar previsiones con anticipación para reducir el impacto de esta suspensión temporal.
Sedapal ha enfatizado en sus canales oficiales que estos trabajos resultan esenciales para garantizar un servicio de mejor calidad y beneficiar a miles de familias en Lima y Callao. Durante el lunes, diferentes sectores experimentarán cortes en distintos horarios, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y administren responsablemente el agua almacenada. Estas labores buscan reforzar el suministro y prevenir inconvenientes a largo plazo en el abastecimiento.
Para minimizar las molestias a la población, Sedapal ha dispuesto medidas complementarias como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad exhorta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, lunes 03 de noviembre?
- Urbanización Villa Tacala
- Urbanización Vista Alegre Comité 29
- Urbanización Vista Alegre Comité 30
- Urbanización Vista Alegre Comité 31
- Urbanización Vista Alegre de Villa Comités 32 y 33
- Urbanización Cocharcas Alto
- Urbanización Tacala
- Urbanización Vista Alegre
- Urbanización Cocharcas
Lunes 03 de Noviembre, 5:00 am
Lunes 03 de Noviembre, 9:00 pm
- A.H. Villa El Ángel
- P.J. Milagro de la Fraternidad
- P.J. Villa El Carmen
- P.J. El Volante
Lunes 03 de Noviembre, 12:00 pm
Lunes 03 de Noviembre, 8:00 pm
- San Camilo
- Villa El Ángel
- Volante Comité 3
- Milagro de la Fraternidad
- Villa El Carmen
- Volante
Lunes 03 de Noviembre, 12:00 pm
Lunes 03 de Noviembre, 8:00 pm
- Urbanización Inca Garcilaso de la Vega
- Urbanización José Carlos Mariátegui
- Urbanización Arenal Alto
- Urbanización J. C. M. Sector Santa Rosa y Belén
- Urbanización J. C. Mariátegui Sector 30 de Agosto
- Urbanización J. C. Mariátegui Sector San Gabriel B
- Urbanización Vallecito Bajo, Comité 24, Tercer Sector
Lunes 03 de Noviembre, 8:00 am
Lunes 03 de Noviembre, 8:00 pm