Corte de agua en Lima hoy 03 de noviembre: Distritos y horarios afectados

Este lunes, diversas zonas de Lima experimentan una interrupción programada en el servicio de agua potable debido a labores de mantenimiento en el sistema de almacenamiento. Según el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), esta medida es necesaria para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución eficiente del recurso en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas afectadas tomar previsiones con anticipación para reducir el impacto de esta suspensión temporal.

Sedapal ha enfatizado en sus canales oficiales que estos trabajos resultan esenciales para garantizar un servicio de mejor calidad y beneficiar a miles de familias en Lima y Callao. Durante el lunes, diferentes sectores experimentarán cortes en distintos horarios, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y administren responsablemente el agua almacenada. Estas labores buscan reforzar el suministro y prevenir inconvenientes a largo plazo en el abastecimiento.

Para minimizar las molestias a la población, Sedapal ha dispuesto medidas complementarias como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad exhorta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, lunes 03 de noviembre?

Distrito CHORRILLOS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Villa Tacala

Urbanización Vista Alegre Comité 29

Urbanización Vista Alegre Comité 30

Urbanización Vista Alegre Comité 31

Urbanización Vista Alegre de Villa Comités 32 y 33

Urbanización Cocharcas Alto

Urbanización Tacala

Urbanización Vista Alegre

Urbanización Cocharcas Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 03 de Noviembre, 5:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 03 de Noviembre, 9:00 pm

Distrito INDEPENDENCIA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas A.H. Villa El Ángel

P.J. Milagro de la Fraternidad

P.J. Villa El Carmen

P.J. El Volante Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 03 de Noviembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 03 de Noviembre, 8:00 pm

Distrito INDEPENDENCIA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas San Camilo

Villa El Ángel

Volante Comité 3

Milagro de la Fraternidad

Villa El Carmen

Volante Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 03 de Noviembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 03 de Noviembre, 8:00 pm

Distrito VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Inca Garcilaso de la Vega

Urbanización José Carlos Mariátegui

Urbanización Arenal Alto

Urbanización J. C. M. Sector Santa Rosa y Belén

Urbanización J. C. Mariátegui Sector 30 de Agosto

Urbanización J. C. Mariátegui Sector San Gabriel B

Urbanización Vallecito Bajo, Comité 24, Tercer Sector Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 03 de Noviembre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 03 de Noviembre, 8:00 pm