Corte de agua en Lima hoy 08 de agosto: Distritos y horarios afectados

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.
Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.
Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.
Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 08 de agosto?
COMAS: Corte de Agua hoy
- Urbanización Año Nuevo
- Urbanización Año Nuevo, Sector 27 de Noviembre, Zona A
- Urbanización Año Nuevo, Sector 11 de Julio, Zona A
- Urbanización Año Nuevo, Sector 6 de Marzo, Zona A
- Urbanización Año Nuevo, Sector Bellavista
- Urbanización Año Nuevo, Sector Colinas, Zona A
- Urbanización Año Nuevo, Sector El Ayllu, Zona A
- Urbanización Año Nuevo, Sector El Mirador, Zona A
- Urbanización Año Nuevo, Zona A, Sector 29
- Urbanización Año Nuevo, Zona A, Sector Colinas A
- Urbanización Dios Amor
- Urbanización Dios es Amor
- Urbanización Año Nuevo
- Urbanización Año Nuevo, Sector 111 Jorge Basadre, Zona A
- Urbanización Año Nuevo, Sector 18 de Enero, Zona A
- Urbanización Año Nuevo, Sector El Mirador, Zona A
- Urbanización Año Nuevo, Sector 29, Zona A
- Urbanización Año Nuevo, Sector 24 de Marzo, Zona A
- Urbanización Carmen Bajo Marginal, El
- Urbanización Carmen Bajo, El
- Urbanización Dios Amor
SAN MARTIN DE PORRES: Corte de Agua hoy
- Barrio Obrero
- Urbanización Grau Seminario, Miguel
- Urbanización Ingeniería
- Urbanización Zarumilla
SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy
- Urbanización 18 de Junio
- Urbanización 23 de Octubre
- Urbanización Fray Martín de Porres
- Urbanización Nuevo Amanecer - Sector Nuevo Paraíso
- Urbanización Nuevo Amanecer - Sector Santa Rosa - Ampliación
- Urbanización Nuevo Amanecer - Sector Villa Florida
- Urbanización Señor de Luren
- Urbanización Agrupación 18 de Junio - Parte Alta
- Urbanización Agrupación 24 de Mayo
- Urbanización Agrupación El Trébol
- Urbanización Agrupación Señor de la Esperanza
- Urbanización Asociación de Propietarios Ganimedes
- Urbanización Asociación de Propietarios Santa Elizabeth
- Urbanización San Ignacio
LURIGANCHO: Corte de Agua hoy
- Urbanización Alto Perú
- Asociación 30 Amigos
- Asociación Bulevar
- Urbanización Golf de Huampani - Primera Etapa
- Urbanización Sol de Huampani - Quinta Etapa
