Corte de agua en Lima hoy 08 de agosto: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 08 de agosto?

Distrito

COMAS: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Año Nuevo
  • Urbanización Año Nuevo, Sector 27 de Noviembre, Zona A
  • Urbanización Año Nuevo, Sector 11 de Julio, Zona A
  • Urbanización Año Nuevo, Sector 6 de Marzo, Zona A
  • Urbanización Año Nuevo, Sector Bellavista
  • Urbanización Año Nuevo, Sector Colinas, Zona A
  • Urbanización Año Nuevo, Sector El Ayllu, Zona A
  • Urbanización Año Nuevo, Sector El Mirador, Zona A
  • Urbanización Año Nuevo, Zona A, Sector 29
  • Urbanización Año Nuevo, Zona A, Sector Colinas A
  • Urbanización Dios Amor
  • Urbanización Dios es Amor
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 08 de Agosto, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 08 de Agosto, 8:00 pm
Distrito

COMAS: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Año Nuevo
  • Urbanización Año Nuevo, Sector 111 Jorge Basadre, Zona A
  • Urbanización Año Nuevo, Sector 18 de Enero, Zona A
  • Urbanización Año Nuevo, Sector El Mirador, Zona A
  • Urbanización Año Nuevo, Sector 29, Zona A
  • Urbanización Año Nuevo, Sector 24 de Marzo, Zona A
  • Urbanización Carmen Bajo Marginal, El
  • Urbanización Carmen Bajo, El
  • Urbanización Dios Amor
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 08 de Agosto, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 08 de Agosto, 8:00 pm
Distrito

SAN MARTIN DE PORRES: Corte de Agua hoy

Motivo
EMPALME DE TUBERIA
Localidades / Áreas afectadas
  • Barrio Obrero
  • Urbanización Grau Seminario, Miguel
  • Urbanización Ingeniería
  • Urbanización Zarumilla
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 08 de Agosto, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 08 de Agosto, 8:00 pm
Distrito

SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización 18 de Junio
  • Urbanización 23 de Octubre
  • Urbanización Fray Martín de Porres
  • Urbanización Nuevo Amanecer - Sector Nuevo Paraíso
  • Urbanización Nuevo Amanecer - Sector Santa Rosa - Ampliación
  • Urbanización Nuevo Amanecer - Sector Villa Florida
  • Urbanización Señor de Luren
  • Urbanización Agrupación 18 de Junio - Parte Alta
  • Urbanización Agrupación 24 de Mayo
  • Urbanización Agrupación El Trébol
  • Urbanización Agrupación Señor de la Esperanza
  • Urbanización Asociación de Propietarios Ganimedes
  • Urbanización Asociación de Propietarios Santa Elizabeth
  • Urbanización San Ignacio
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 08 de Agosto, 10:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 08 de Agosto, 11:50 pm
Distrito

LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Alto Perú
  • Asociación 30 Amigos
  • Asociación Bulevar
  • Urbanización Golf de Huampani - Primera Etapa
  • Urbanización Sol de Huampani - Quinta Etapa
  • Urbanización
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 08 de Agosto, 9:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 08 de Agosto, 9:00 pm
