Corte de agua en Lima hoy 08 de agosto: Distritos y horarios afectados

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 08 de agosto?

Distrito COMAS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Año Nuevo

Urbanización Año Nuevo, Sector 27 de Noviembre, Zona A

Urbanización Año Nuevo, Sector 11 de Julio, Zona A

Urbanización Año Nuevo, Sector 6 de Marzo, Zona A

Urbanización Año Nuevo, Sector Bellavista

Urbanización Año Nuevo, Sector Colinas, Zona A

Urbanización Año Nuevo, Sector El Ayllu, Zona A

Urbanización Año Nuevo, Sector El Mirador, Zona A

Urbanización Año Nuevo, Zona A, Sector 29

Urbanización Año Nuevo, Zona A, Sector Colinas A

Urbanización Dios Amor

Urbanización Dios es Amor Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 08 de Agosto, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 08 de Agosto, 8:00 pm

Distrito COMAS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Año Nuevo

Urbanización Año Nuevo, Sector 111 Jorge Basadre, Zona A

Urbanización Año Nuevo, Sector 18 de Enero, Zona A

Urbanización Año Nuevo, Sector El Mirador, Zona A

Urbanización Año Nuevo, Sector 29, Zona A

Urbanización Año Nuevo, Sector 24 de Marzo, Zona A

Urbanización Carmen Bajo Marginal, El

Urbanización Carmen Bajo, El

Urbanización Dios Amor Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 08 de Agosto, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 08 de Agosto, 8:00 pm

Distrito SAN MARTIN DE PORRES: Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Barrio Obrero

Urbanización Grau Seminario, Miguel

Urbanización Ingeniería

Urbanización Zarumilla Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 08 de Agosto, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 08 de Agosto, 8:00 pm

Distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización 18 de Junio

Urbanización 23 de Octubre

Urbanización Fray Martín de Porres

Urbanización Nuevo Amanecer - Sector Nuevo Paraíso

Urbanización Nuevo Amanecer - Sector Santa Rosa - Ampliación

Urbanización Nuevo Amanecer - Sector Villa Florida

Urbanización Señor de Luren

Urbanización Agrupación 18 de Junio - Parte Alta

Urbanización Agrupación 24 de Mayo

Urbanización Agrupación El Trébol

Urbanización Agrupación Señor de la Esperanza

Urbanización Asociación de Propietarios Ganimedes

Urbanización Asociación de Propietarios Santa Elizabeth

Urbanización San Ignacio Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 08 de Agosto, 10:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 08 de Agosto, 11:50 pm

Distrito LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Alto Perú

Asociación 30 Amigos

Asociación Bulevar

Urbanización Golf de Huampani - Primera Etapa

Urbanización Sol de Huampani - Quinta Etapa

Urbanización Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 08 de Agosto, 9:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 08 de Agosto, 9:00 pm