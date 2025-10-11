Corte de agua en Lima hoy 11 de octubre: Distritos y horarios afectados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este sábado, continuará el corte del servicio de agua potable en diversas zonas de Lima como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estas intervenciones buscan optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución del recurso hídrico, garantizando un servicio más eficiente y sostenible para los ciudadanos. Se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas tomar precauciones anticipadas para reducir el impacto de la interrupción y disponer de una reserva de agua suficiente.

Sedapal ha reafirmado en sus plataformas oficiales la importancia de estas labores para mejorar la calidad del abastecimiento en Lima y Callao. Durante el sábado, distintos sectores experimentarán cortes en horarios determinados, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma publicado y administren el agua almacenada de manera responsable. Estas acciones son clave para fortalecer la red de distribución y prevenir futuros inconvenientes en el suministro del recurso.

Para mitigar los efectos de la interrupción, Sedapal ha dispuesto la distribución de agua mediante camiones cisterna en las zonas más afectadas. Además, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales digitales, donde se detallan los horarios y distritos involucrados en esta medida. Para evitar complicaciones, se sugiere hacer un uso eficiente del agua antes y durante el periodo de restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, sábado 11 de octubre?

Distrito CHACLACAYO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización El Cuadro Fecha / Hora de inicio de la interrupción Sábado 11 de Octubre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Sábado 11 de Octubre, 11:50 pm

Distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Asociación Santa María - Parcela 3, Sector Nueva Alianza

Urbanización Asociación Santa María Ampliada - Parcela 3

Urbanización Asociación Santa María Ampliada - Parcela 5, Sector G3A

Urbanización Asociación Santa María - Parcela 2, Sector I

Urbanización Asociación Santa María - Parcela 2, Sector II

Urbanización Asociación Santa María - Parcela 2, Sector III

Urbanización Asociación Santa María - Sector Prolongación Santa María

Urbanización Asociación Santa María - Sector 1 de Agosto

Urbanización Asociación Santa María - Sector Ampliación 1 de Agosto

Urbanización Agrupación El Ayllu de Santa Rosa

Urbanización Agrupación Las Vegas de Santa María

Urbanización Agrupación Los Portales de Santa María

Urbanización Agrupación Nueva Alianza de Santa María

Urbanización Agrupación Nuevo Milenio

Urbanización Agrupación Santa Rosa de Santa María

Urbanización Asociación Las Praderas de Santa María Fecha / Hora de inicio de la interrupción Sábado 11 de Octubre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Sábado 11 de Octubre, 9:00 pm

Distrito VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy Motivo BAJA PRESION EN LAS REDES Localidades / Áreas afectadas Urbanización Virgen de Lourdes

Pueblo Joven Virgen de Lourdes Fecha / Hora de inicio de la interrupción Sábado 11 de Octubre, 1:25 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Sábado 11 de Octubre, 9:00 am