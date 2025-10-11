Últimas Noticias
Corte de agua en Lima hoy 11 de octubre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este sábado, continuará el corte del servicio de agua potable en diversas zonas de Lima como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estas intervenciones buscan optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución del recurso hídrico, garantizando un servicio más eficiente y sostenible para los ciudadanos. Se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas tomar precauciones anticipadas para reducir el impacto de la interrupción y disponer de una reserva de agua suficiente.

Sedapal ha reafirmado en sus plataformas oficiales la importancia de estas labores para mejorar la calidad del abastecimiento en Lima y Callao. Durante el sábado, distintos sectores experimentarán cortes en horarios determinados, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma publicado y administren el agua almacenada de manera responsable. Estas acciones son clave para fortalecer la red de distribución y prevenir futuros inconvenientes en el suministro del recurso.

Para mitigar los efectos de la interrupción, Sedapal ha dispuesto la distribución de agua mediante camiones cisterna en las zonas más afectadas. Además, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales digitales, donde se detallan los horarios y distritos involucrados en esta medida. Para evitar complicaciones, se sugiere hacer un uso eficiente del agua antes y durante el periodo de restricción del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, sábado 11 de octubre?

Distrito

CHACLACAYO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización El Cuadro
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Sábado 11 de Octubre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Sábado 11 de Octubre, 11:50 pm
Distrito

CHACLACAYO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urb. Cuadro El
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Sábado 11 de Octubre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Sábado 11 de Octubre, 8:00 pm
Distrito

CHACLACAYO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Cuadro El
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Sábado 11 de Octubre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Sábado 11 de Octubre, 8:00 pm
Distrito

SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Asociación Santa María - Parcela 3, Sector Nueva Alianza
  • Urbanización Asociación Santa María Ampliada - Parcela 3
  • Urbanización Asociación Santa María Ampliada - Parcela 5, Sector G3A
  • Urbanización Asociación Santa María - Parcela 2, Sector I
  • Urbanización Asociación Santa María - Parcela 2, Sector II
  • Urbanización Asociación Santa María - Parcela 2, Sector III
  • Urbanización Asociación Santa María - Sector Prolongación Santa María
  • Urbanización Asociación Santa María - Sector 1 de Agosto
  • Urbanización Asociación Santa María - Sector Ampliación 1 de Agosto
  • Urbanización Agrupación El Ayllu de Santa Rosa
  • Urbanización Agrupación Las Vegas de Santa María
  • Urbanización Agrupación Los Portales de Santa María
  • Urbanización Agrupación Nueva Alianza de Santa María
  • Urbanización Agrupación Nuevo Milenio
  • Urbanización Agrupación Santa Rosa de Santa María
  • Urbanización Asociación Las Praderas de Santa María
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Sábado 11 de Octubre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Sábado 11 de Octubre, 9:00 pm
Distrito

VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy

Motivo
BAJA PRESION EN LAS REDES
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Virgen de Lourdes
  • Pueblo Joven Virgen de Lourdes
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Sábado 11 de Octubre, 1:25 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Sábado 11 de Octubre, 9:00 am
