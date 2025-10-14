Últimas Noticias
Corte de agua en Lima hoy 14 de octubre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.

Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.

Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 14 de octubre?

Distrito

RIMAC: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización A.H. Castilla
  • Urbanización A.H. Juan Pablo II
  • Balconcito del Rímac, Urbanización A.H. Municipal 3 Zona B
  • Urbanización A.H. Municipal 3
  • Urbanización A.H. Oropesa Chonta
  • Urbanización A.H. Oropesa Amplia, Jesús
  • Urbanización A.H. Aquilino Sam Jara
  • Urbanización A.H. San Juan de Amancaes
  • Cooperativa Diciembre 9 de, Urbanización
  • Urbanización P.J. Flor de Amancaes
  • Urbanización P.J. Villa Amancaes
  • Urbanización Amancaes
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 14 de Octubre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 14 de Octubre, 8:00 pm
Distrito

SAN MARTIN DE PORRES: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Sector 251
  • Sector 252
  • Sector 254
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 14 de Octubre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 14 de Octubre, 6:00 pm
Distrito

CALLAO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Sector 252
  • Sector 254
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 14 de Octubre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 14 de Octubre, 6:00 pm
Distrito

SAN MARTIN DE PORRES: Corte de Agua hoy

Motivo
EMPALME DE TUBERIA
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Libertadores
  • Asociación de Propietarios Libertadores (APV Libertadores)
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 14 de Octubre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 14 de Octubre, 8:00 pm
Distrito

VILLA EL SALVADOR: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización La Encantada
  • Urbanización Héroes del Cenepa
  • Urbanización Jardines de Pachacamac
  • Urbanización Laureles de Villa - Sector 2
  • Urbanización Noveno Sector - Grupo 3
  • Urbanización Oasis de Villa - Sector 10
  • Urbanización Oasis de Villa - Sector 10 - Grupo 2A
  • Urbanización Oasis de Villa - Sector 10 - Grupo 3A
  • Urbanización Oasis de Villa - Sector 10 - Grupo 4
  • Urbanización Oasis de Villa - Sector 10 - Grupo 4A
  • Urbanización Edilberto Ramos
  • Urbanización Valle de Jesús
  • Urbanización Villa Las Palmeras
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 14 de Octubre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 14 de Octubre, 8:00 pm
Distrito

VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Cercado
  • Urbanización Hogar Policial
  • Urbanización Segunda Zona Hogar Policial
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 14 de Octubre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 14 de Octubre, 8:00 pm
Distrito

SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización A.H. 1 de Mayo Marginal
  • Urbanización A.H. Señor de los Milagros (10 de octubre) Ampliación
  • Urbanización A.H. 27 de Marzo
  • Urbanización A.H. Cerrito La Libertad Ampliación
  • Urbanización A.H. Cruz de Motupe 2da Etapa Ampliación Mz I Grupo 7
  • Urbanización A.H. Cruz de Motupe Ampliación Grupo 7
  • Urbanización A.H. Cruz de Motupe Grupo 1
  • Urbanización A.H. Cruz de Motupe Grupo 2
  • Urbanización A.H. Cruz de Motupe Grupo 3
  • Urbanización A.H. Cruz de Motupe Grupo 4
  • Urbanización A.H. Cruz de Motupe Grupo 6
  • Urbanización A.H. Cruz de Motupe Grupo 7
  • Urbanización A.H. Enrique Montenegro
  • Urbanización A.H. Esmeralda de los Andes
  • Urbanización A.H. Integración Manos Unidas Sector Huanta II Ampliación
  • Urbanización A.H. Integración Solidaria y Progreso Sector San Juan de Casablanca
  • Urbanización A.H. Jardines 30 de Octubre
  • Urbanización A.H. Jardines 30 de Octubre II Etapa
  • Urbanización A.H. José Carlos Mariátegui
  • Urbanización A.H. Nueva Juventud
  • Urbanización A.H. P.I. Nuevo San Juan Sector Alto Cenepa
  • Urbanización A.H. P.I. Nuevo San Juan Sector Chavín de Huántar
  • Urbanización A.H. P.I. Nuevo San Juan Sector Lomas de Casablanca
  • Urbanización A.H. San José Obrero
  • Urbanización A.H. San José Obrero Ampliación
  • Urbanización A.H. Simón Bolívar
  • Urbanización A.H. Simón Bolívar 1
  • Urbanización A.H. Sol de Oro
  • Urbanización A.H. Somos Libres
  • Urbanización A.H. Su Santidad Juan Pablo II
  • Urbanización APV Casa Blanca
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 14 de Octubre, 9:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 14 de Octubre, 10:00 pm
Distrito

EL AGUSTINO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Virgen del Carmen
  • A.H. Virgen del Carmen
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 14 de Octubre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 14 de Octubre, 8:00 pm
