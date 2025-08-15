Corte de agua en Lima hoy 15 de agosto: Distritos y horarios afectados

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.
Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.
Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.
Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 15 de agosto?
SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy
- Urbanización 18 de Junio
- Urbanización 23 de Octubre
- Urbanización Fray Martín de Porres
- Urbanización Mártires del Periodismo
- Urbanización San Hilarión - Santa Rosa Ampliación
- Urbanización Señor de Luren
- Urbanización Ayacucho
- Urbanización Santa Elizabeth
- Urbanización San Hilarión
- Urbanización San Ignacio
LOS OLIVOS: Corte de Agua hoy
- Urbanización Jazmines del Naranjal
- Urbanización José Carlos Mariátegui
- Urbanización El Olivar
- Urbanización Santa Rosa del Naranjal
- Urbanización Virgen de Fátima
- Urbanización Cueto Fernandini - 4ta Etapa
- Urbanización Cueto Fernandini - 1ra Etapa
- Urbanización Cueto Fernandini - 2da Etapa
- Urbanización Cueto Fernandini - 3ra Etapa
- Urbanización Cooperativa Naranjal
- Urbanización Parque El Naranjal - 2da Etapa
- Urbanización Parque El Naranjal - 3ra Etapa
ATE: Corte de Agua hoy
- Urbanización A.H. 15 de Marzo - Esquema Zevallos
- Urbanización A.H. 30 de Mayo Juventud - Esquema Zevallos
- Urbanización A.H. Los Pinos - Esquema Zevallos
- Urbanización A.H. 24 de Septiembre - Esquema Zevallos
- Urbanización A.H. Abraham Valdelomar - Esquema Zevallos
- Urbanización A.H. Horacio Zevallos Grupo M - Esquema Zevallos
VILLA EL SALVADOR: Corte de Agua hoy
- Urbanización La Encantada
- Urbanización Mirador de 200 Millas
- Urbanización Noveno Sector Grupo 3
- Urbanización O.S. Collasuyo
- Urbanización Oasis de Villa, Parcela D, Sector 9, Grupo 5
- Urbanización San Ignacio de Loyola