Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Corte de agua en Lima hoy 15 de agosto: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 15 de agosto?

Distrito

SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización 18 de Junio
  • Urbanización 23 de Octubre
  • Urbanización Fray Martín de Porres
  • Urbanización Mártires del Periodismo
  • Urbanización San Hilarión - Santa Rosa Ampliación
  • Urbanización Señor de Luren
  • Urbanización Ayacucho
  • Urbanización Santa Elizabeth
  • Urbanización San Hilarión
  • Urbanización San Ignacio
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 15 de Agosto, 9:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 15 de Agosto, 10:00 pm
Distrito

LOS OLIVOS: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Jazmines del Naranjal
  • Urbanización José Carlos Mariátegui
  • Urbanización El Olivar
  • Urbanización Santa Rosa del Naranjal
  • Urbanización Virgen de Fátima
  • Urbanización Cueto Fernandini - 4ta Etapa
  • Urbanización Cueto Fernandini - 1ra Etapa
  • Urbanización Cueto Fernandini - 2da Etapa
  • Urbanización Cueto Fernandini - 3ra Etapa
  • Urbanización Cooperativa Naranjal
  • Urbanización Jazmines del Naranjal
  • Urbanización Parque El Naranjal - 2da Etapa
  • Urbanización Parque El Naranjal - 3ra Etapa
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 15 de Agosto, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 15 de Agosto, 8:00 pm
Distrito

ATE: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización A.H. 15 de Marzo - Esquema Zevallos
  • Urbanización A.H. 30 de Mayo Juventud - Esquema Zevallos
  • Urbanización A.H. Los Pinos - Esquema Zevallos
  • Urbanización A.H. 24 de Septiembre - Esquema Zevallos
  • Urbanización A.H. Abraham Valdelomar - Esquema Zevallos
  • Urbanización A.H. Horacio Zevallos Grupo M - Esquema Zevallos
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 15 de Agosto, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 15 de Agosto, 8:00 pm
Distrito

VILLA EL SALVADOR: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización La Encantada
  • Urbanización Mirador de 200 Millas
  • Urbanización Noveno Sector Grupo 3
  • Urbanización O.S. Collasuyo
  • Urbanización Oasis de Villa, Parcela D, Sector 9, Grupo 5
  • Urbanización San Ignacio de Loyola
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 15 de Agosto, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 15 de Agosto, 8:00 pm
Informes RPP

INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional

El sur del Perú muestra un panorama diverso en términos de competitividad regional, con Arequipa en el tercer lugar, Cusco en el puesto 7 y Puno en los últimos lugares; pero con metas comunes mejorar: los indicadores relacionados con la nutrición infantil y recuperar la confianza en las instituciones.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Corte de agua Lima Sedapal En vivo

Más sobre Obras

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA