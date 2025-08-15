Corte de agua en Lima hoy 15 de agosto: Distritos y horarios afectados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 15 de agosto?

Distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización 18 de Junio

Urbanización 23 de Octubre

Urbanización Fray Martín de Porres

Urbanización Mártires del Periodismo

Urbanización San Hilarión - Santa Rosa Ampliación

Urbanización Señor de Luren

Urbanización Ayacucho

Urbanización Santa Elizabeth

Urbanización San Hilarión

Urbanización San Ignacio Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 15 de Agosto, 9:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 15 de Agosto, 10:00 pm

Distrito LOS OLIVOS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Jazmines del Naranjal

Urbanización José Carlos Mariátegui

Urbanización El Olivar

Urbanización Santa Rosa del Naranjal

Urbanización Virgen de Fátima

Urbanización Cueto Fernandini - 4ta Etapa

Urbanización Cueto Fernandini - 1ra Etapa

Urbanización Cueto Fernandini - 2da Etapa

Urbanización Cueto Fernandini - 3ra Etapa

Urbanización Cooperativa Naranjal

Urbanización Parque El Naranjal - 2da Etapa

Urbanización Parque El Naranjal - 3ra Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 15 de Agosto, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 15 de Agosto, 8:00 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. 15 de Marzo - Esquema Zevallos

Urbanización A.H. 30 de Mayo Juventud - Esquema Zevallos

Urbanización A.H. Los Pinos - Esquema Zevallos

Urbanización A.H. 24 de Septiembre - Esquema Zevallos

Urbanización A.H. Abraham Valdelomar - Esquema Zevallos

Urbanización A.H. Horacio Zevallos Grupo M - Esquema Zevallos Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 15 de Agosto, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 15 de Agosto, 8:00 pm

Distrito VILLA EL SALVADOR: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización La Encantada

Urbanización Mirador de 200 Millas

Urbanización Noveno Sector Grupo 3

Urbanización O.S. Collasuyo

Urbanización Oasis de Villa, Parcela D, Sector 9, Grupo 5

Urbanización San Ignacio de Loyola Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 15 de Agosto, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 15 de Agosto, 8:00 pm