Corte de agua en Lima hoy 15 de septiembre: Distritos y horarios afectados

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.
Este lunes, diversas zonas de Lima experimentan una interrupción programada en el servicio de agua potable debido a labores de mantenimiento en el sistema de almacenamiento. Según el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), esta medida es necesaria para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución eficiente del recurso en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas afectadas tomar previsiones con anticipación para reducir el impacto de esta suspensión temporal.
Sedapal ha enfatizado en sus canales oficiales que estos trabajos resultan esenciales para garantizar un servicio de mejor calidad y beneficiar a miles de familias en Lima y Callao. Durante el lunes, diferentes sectores experimentarán cortes en distintos horarios, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y administren responsablemente el agua almacenada. Estas labores buscan reforzar el suministro y prevenir inconvenientes a largo plazo en el abastecimiento.
Para minimizar las molestias a la población, Sedapal ha dispuesto medidas complementarias como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad exhorta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, lunes 15 de septiembre?
SAN JUAN DE MIRAFLORES: Corte de Agua hoy
- Ampliación PJ Monte Bektu
- Antúnez de Mayolo, Santiago
- Buenos Aires
- Caminos de la Hermandad
- Haya de la Torre, Sección Pamplona Alta, Víctor
- Inmaculada
- Malvinas
- Mayo, 3 de
- Pinos, Los
- Sección 15 de Septiembre, Pamplona Alta
- Sección Las Malvinas, Pamplona Alta
- Sección Prado, Leoncio
- Sepiembre, 15 de
- Velasco Alvarado, Juan
- Villa Bolívar
- Villa Limatambo
- Villa Los Ángeles
- Virgen del Carmen
- PJ Arguedas, José María
- PJ Brillante, El
- PJ Buenos Milagros
- PJ Grau, Miguel
- PJ J.C.M. Sección Villa Las Casuarinas
- PJ Julio, 28 de
- PJ Julio, 3 de
- PJ Lomas, Las
- PJ Mayo, 1 de
- PJ Mayo, 28 de
- PJ Mayo, 5 de
- PJ Nazareno, El
- PJ Nuevo Horizonte
- PJ Olaya, José
- PJ Pamplona Alta, Sección 12 de Noviembre
- PJ Pamplona Alta, Sección Alfonso Ugarte
- PJ Pamplona Alta, Sección Los Laureles
- PJ Pamplona Alta, Sección Los Laureles Ampliación
- PJ Pamplona Alta, Sección Ollantay
- PJ San Francisco de la Cruz
- PJ Villa San Luis
- PJ Virgen del Buen Paso
INDEPENDENCIA: Corte de Agua hoy
- Urbanización A.H. Abril 5
- Urbanización A.H. Pardo Luis
- Urbanización A.H. Prado Leoncio
- Urbanización A.H. Rumiwawi
- Urbanización U.P. Tahuantinsuyo
SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy
- Urbanización El Paraíso
- Urbanización Mano de Dios
- Urbanización Nueva Juventud
- Urbanización Nuevo Miguel Grau
- Urbanización Proyecto Integración Confraternidad
- Urbanización Agrupados Reubicados de Santa Rosita
- Urbanización Agrupados Reubicados de Santa Rosita III Etapa
- Urbanización Agrupados Santa Rosita II Etapa
LA MOLINA: Corte de Agua hoy
- Los Arbolitos
- Cooperativa Musa - Primera Etapa
- Cooperativa Musa - Segunda Etapa
- Urbanización Musa
- Urbanización Musa - Tercera Etapa
- Urbanización Musa - Etapa II
- Urbanización Sol de La Molina - Primera Etapa
- Urbanización Sol de La Molina - Tercera Etapa
