Corte de agua en Lima hoy 16 de septiembre: Distritos y horarios afectados

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.
Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.
Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.
Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 16 de septiembre?
SAN JUAN DE MIRAFLORES: Corte de Agua hoy
- Urbanización A.H. Balcones de Villa
- Urbanización A.H. Señor de los Milagros
- Urbanización A.H. Las Terrazas de Villa
- Urbanización A.H. Torres de Melgar
- Urbanización A.H. Unión y Paz
- Urbanización A.H. Villa Victoria
- Urbanización P.J. Altos de Manuel Scorza
INDEPENDENCIA: Corte de Agua hoy
- Asociación de Vivienda Belén
- Asociación de Vivienda 6 de Mayo
- Asociación de Vivienda Virgen del Carmen I
- Urbanización Tahuantinsuyo
SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy
- Sector 418
- Urbanización A.H. 10 de Febrero
- Urbanización A.H. Balcón de Bayovar, Amplio Sector Bayovar
- Urbanización A.H. José Sabogal, Amplio Sector Bayovar
- Urbanización A.H. Gran Mariscal Ramón Castilla
- Urbanización A.H. Los Amautas
- Urbanización A.H. Monitor Huascar
LA MOLINA: Corte de Agua hoy
- Urbanización Capilla Super MZ U1-U2, La Molina
- Urbanización Capilla, La Molina
- Urbanización Portada del Sol, 3ra Etapa, La Molina
ATE: Corte de Agua hoy
- Urbanización Asociaciones Milagro de Mayo
SANTIAGO DE SURCO: Corte de Agua hoy
- Los Viñedos
- Asociación de Propietarios Fundo San Antonio, Lote 5
- Dinastía de Surco
- Los Huertos de Surco
- Victoria (1ra Etapa)
- Victoria (2da Etapa)
- Fundo San Antonio
- Jardines de Surco
- Residencial Honor y Lealtad
- Santa Rosa
- Santa Rosa de Surco
- Santa Rosa de Surco (2da Etapa)
- Santa Rosa de Surco (4ta Etapa)
- Santa Rosa (5ta Etapa)
- Villa Alegre
- Viñas de San Antonio