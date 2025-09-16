Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 15 de agosto | (Nuestra Señora de los Dolores) - "Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo"
EP 1079 • 12:38
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Corte de agua en Lima hoy 16 de septiembre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.

Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.

Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 16 de septiembre?

Distrito

SAN JUAN DE MIRAFLORES: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización A.H. Balcones de Villa
  • Urbanización A.H. Señor de los Milagros
  • Urbanización A.H. Las Terrazas de Villa
  • Urbanización A.H. Torres de Melgar
  • Urbanización A.H. Unión y Paz
  • Urbanización A.H. Villa Victoria
  • Urbanización P.J. Altos de Manuel Scorza
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 16 de Septiembre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 16 de Septiembre, 8:00 pm
Distrito

INDEPENDENCIA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Asociación de Vivienda Belén
  • Asociación de Vivienda 6 de Mayo
  • Asociación de Vivienda Virgen del Carmen I
  • Urbanización Tahuantinsuyo
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 16 de Septiembre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 16 de Septiembre, 8:00 pm
Distrito

SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Sector 418
  • Urbanización A.H. 10 de Febrero
  • Urbanización A.H. Balcón de Bayovar, Amplio Sector Bayovar
  • Urbanización A.H. José Sabogal, Amplio Sector Bayovar
  • Urbanización A.H. Gran Mariscal Ramón Castilla
  • Urbanización A.H. Los Amautas
  • Urbanización A.H. Monitor Huascar
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 16 de Septiembre, 10:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 16 de Septiembre, 8:00 pm
Distrito

LA MOLINA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Capilla Super MZ U1-U2, La Molina
  • Urbanización Capilla, La Molina
  • Urbanización Portada del Sol, 3ra Etapa, La Molina
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 16 de Septiembre, 1:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 16 de Septiembre, 11:50 pm
Distrito

ATE: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Asociaciones Milagro de Mayo
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 16 de Septiembre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 16 de Septiembre, 8:00 pm
Distrito

SANTIAGO DE SURCO: Corte de Agua hoy

Motivo
EMPALME DE TUBERIA
Localidades / Áreas afectadas
  • Los Viñedos
  • Asociación de Propietarios Fundo San Antonio, Lote 5
  • Dinastía de Surco
  • Los Huertos de Surco
  • Victoria (1ra Etapa)
  • Victoria (2da Etapa)
  • Fundo San Antonio
  • Jardines de Surco
  • Residencial Honor y Lealtad
  • Santa Rosa
  • Santa Rosa de Surco
  • Santa Rosa de Surco (2da Etapa)
  • Santa Rosa de Surco (4ta Etapa)
  • Santa Rosa (5ta Etapa)
  • Villa Alegre
  • Viñas de San Antonio
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 16 de Septiembre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 16 de Septiembre, 11:00 pm
Informes RPP

Perú y Colombia se reúnen en Lima por la COMPERIF

Delegaciones de Perú y Colombia se reúnen en Lima, para participar en la Décimocuarta Reunión Ordinaria de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Peruano–Colombiana (COMPERIF), en un contexto afectado por las expresiones sin sustento del presidente del vecino país, Gustavo Petro, quien pretende desconocer la soberanía peruana de la Isla Chinería. Conozcamos más de qué trata el mecanismo bilateral de la COMPERIF.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Corte de agua Lima Sedapal En vivo

Más sobre Obras

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA