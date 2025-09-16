Corte de agua en Lima hoy 16 de septiembre: Distritos y horarios afectados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.

Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.

Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 16 de septiembre?

Distrito SAN JUAN DE MIRAFLORES: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Balcones de Villa

Urbanización A.H. Señor de los Milagros

Urbanización A.H. Las Terrazas de Villa

Urbanización A.H. Torres de Melgar

Urbanización A.H. Unión y Paz

Urbanización A.H. Villa Victoria

Urbanización P.J. Altos de Manuel Scorza Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 16 de Septiembre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 16 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito INDEPENDENCIA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Asociación de Vivienda Belén

Asociación de Vivienda 6 de Mayo

Asociación de Vivienda Virgen del Carmen I

Urbanización Tahuantinsuyo Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 16 de Septiembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 16 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Sector 418

Urbanización A.H. 10 de Febrero

Urbanización A.H. Balcón de Bayovar, Amplio Sector Bayovar

Urbanización A.H. José Sabogal, Amplio Sector Bayovar

Urbanización A.H. Gran Mariscal Ramón Castilla

Urbanización A.H. Los Amautas

Urbanización A.H. Monitor Huascar Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 16 de Septiembre, 10:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 16 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito LA MOLINA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Capilla Super MZ U1-U2, La Molina

Urbanización Capilla, La Molina

Urbanización Portada del Sol, 3ra Etapa, La Molina Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 16 de Septiembre, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 16 de Septiembre, 11:50 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Asociaciones Milagro de Mayo Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 16 de Septiembre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 16 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito SANTIAGO DE SURCO: Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Los Viñedos

Asociación de Propietarios Fundo San Antonio, Lote 5

Dinastía de Surco

Los Huertos de Surco

Victoria (1ra Etapa)

Victoria (2da Etapa)

Fundo San Antonio

Jardines de Surco

Residencial Honor y Lealtad

Santa Rosa

Santa Rosa de Surco

Santa Rosa de Surco (2da Etapa)

Santa Rosa de Surco (4ta Etapa)

Santa Rosa (5ta Etapa)

Villa Alegre

Viñas de San Antonio Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 16 de Septiembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 16 de Septiembre, 11:00 pm