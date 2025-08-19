Últimas Noticias
Corte de agua en Lima hoy 19 de agosto: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.

Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.

Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 19 de agosto?

Distrito

SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización A.H. Las Terrazas
  • Urbanización A.H. Las Terrazas Ampliada
  • Urbanización A.H. Unión Progreso, Sector Las Lomas Canto Bello
  • Urbanización Agrupación 2 de Noviembre
  • Urbanización Agrupación Los Jardines de Canto Bellos
  • Urbanización Semi Rústica Canto Grande
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 19 de Agosto, 1:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 19 de Agosto, 10:00 pm
Distrito

COMAS: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Amistad Unida
  • Urbanización Amistad Unida Ampliación Collique
  • Urbanización Collique
  • Urbanización Collique II Zona
  • Urbanización 13 de Enero
  • Urbanización Manuel Gonzales Prada
  • Urbanización Pueblo Joven Milagro de Jesús
  • Urbanización Pueblo Joven Santa Cruz
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 19 de Agosto, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 19 de Agosto, 8:00 pm
Distrito

ATE: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Horacio Zevallos Gamez, Grupo L
  • Urbanización 15 de Marzo, Esquema Zevallos
  • Urbanización 13 de Noviembre, Esquema Zevallos
  • Urbanización Los Pinos, Esquema Zevallos
  • Urbanización San Sebastián, Esquema Zevallos
  • Urbanización 24 de Septiembre, Esquema Zevallos
  • Urbanización Abraham Valdelomar, Esquema Zevallos
  • Urbanización Horacio Zevallos, Grupo M
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 19 de Agosto, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 19 de Agosto, 11:50 pm
Distrito

ATE: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Mayores de Juventud
  • A.H. 30 de Agosto
  • Esquema Zevallos
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 19 de Agosto, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 19 de Agosto, 8:00 pm
Corte de agua Lima Sedapal En vivo

