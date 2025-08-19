Corte de agua en Lima hoy 19 de agosto: Distritos y horarios afectados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.

Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.

Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 19 de agosto?

Distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Las Terrazas

Urbanización A.H. Las Terrazas Ampliada

Urbanización A.H. Unión Progreso, Sector Las Lomas Canto Bello

Urbanización Agrupación 2 de Noviembre

Urbanización Agrupación Los Jardines de Canto Bellos

Urbanización Semi Rústica Canto Grande Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 19 de Agosto, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 19 de Agosto, 10:00 pm

Distrito COMAS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Amistad Unida

Urbanización Amistad Unida Ampliación Collique

Urbanización Collique

Urbanización Collique II Zona

Urbanización 13 de Enero

Urbanización Manuel Gonzales Prada

Urbanización Pueblo Joven Milagro de Jesús

Urbanización Pueblo Joven Santa Cruz Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 19 de Agosto, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 19 de Agosto, 8:00 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Horacio Zevallos Gamez, Grupo L

Urbanización 15 de Marzo, Esquema Zevallos

Urbanización 13 de Noviembre, Esquema Zevallos

Urbanización Los Pinos, Esquema Zevallos

Urbanización San Sebastián, Esquema Zevallos

Urbanización 24 de Septiembre, Esquema Zevallos

Urbanización Abraham Valdelomar, Esquema Zevallos

Urbanización Horacio Zevallos, Grupo M Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 19 de Agosto, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 19 de Agosto, 11:50 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Mayores de Juventud

A.H. 30 de Agosto

Esquema Zevallos Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 19 de Agosto, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 19 de Agosto, 8:00 pm