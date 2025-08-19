El invierno arrecia en Lima: la capital soportó el día más frío del año, informó el Senamhi

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El invierno arrecia en Lima. La capital ha registrado este martes, 19 de agosto, el día más frío del año, reportó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el organismo informó que su estación en La Molina, al este de la ciudad, registró una temperatura de 10.2 grados centígrados.

“Este valor estuvo asociado a las condiciones de cielo despejado durante la madrugada en distritos ubicados al este de la capital”, detalló el Senamhi.



La temperatura registrada este martes rompió el récord del pasado fin de semana, cuando los termómetros del Senamhi registraron 11 grados centígrados en la capital.

Lima, entre el frío intenso y el brillo solar

Ayer, en diálogo con RPP, el ingeniero José Mesía, especialista del Senamhi, indicó que, de acuerdo con los pronósticos de su institución, Lima registrará jornadas con climas cambiantes; con distritos con cobertura nubosa y sensación de frío, y otras zonas con brillo solar y hasta con un ligero incremento de temperatura.

“Para los próximos días, ¿qué se espera? Para el día de mañana (hoy), también tenemos probabilidad de brillo solar, como el día de hoy (ayer), principalmente en los distritos que están más alejados del litoral costero, por ejemplo, hacia la parte norte, Carabayllo, Comas, San Juan de Lurigancho, también hacia la parte de Ate y La Molina”, refirió.

“Pero hacia la parte central y sur, se esperan condiciones de mayor cobertura nubosa en general. Recordemos que también hay probabilidad de tener lloviznas, y esta probabilidad de lloviznas para el día de mañana (hoy) también se da hacia la parte sur de Lima Metropolitana, principalmente hacia los distritos de Villa María del Triunfo y de Chorrillos”, agregó.

Cabe mencionar que, según el especialista, estas condiciones seguirán hasta el 21 o 22 de agosto, cuando ingrese “otro tipo de mecanismo” en nuestro territorio, que generará frío, cobertura nubosa y alta probabilidad de lloviznas en Lima.