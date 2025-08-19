Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

El invierno arrecia en Lima: la capital soportó el día más frío del año, informó el Senamhi

El invierno se siente con fuerza en Lima.
El invierno se siente con fuerza en Lima. | Fuente: Andina
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El Senamhi informó que su estación de La Molina, al este de la capital, registró una temperatura de 10.2 grados centígrados.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El invierno arrecia en Lima. La capital ha registrado este martes, 19 de agosto, el día más frío del año, reportó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el organismo informó que su estación en La Molina, al este de la ciudad, registró una temperatura de 10.2 grados centígrados. 

“Este valor estuvo asociado a las condiciones de cielo despejado durante la madrugada en distritos ubicados al este de la capital”, detalló el Senamhi.

La temperatura registrada este martes rompió el récord del pasado fin de semana, cuando los termómetros del Senamhi registraron 11 grados centígrados en la capital.

Lima, entre el frío intenso y el brillo solar

Ayer, en diálogo con RPP, el ingeniero José Mesía, especialista del Senamhi, indicó que, de acuerdo con los pronósticos de su institución, Lima registrará jornadas con climas cambiantes; con distritos con cobertura nubosa y sensación de frío, y otras zonas con brillo solar y hasta con un ligero incremento de temperatura.

“Para los próximos días, ¿qué se espera? Para el día de mañana (hoy), también tenemos probabilidad de brillo solar, como el día de hoy (ayer), principalmente en los distritos que están más alejados del litoral costero, por ejemplo, hacia la parte norte, Carabayllo, Comas, San Juan de Lurigancho, también hacia la parte de Ate y La Molina”, refirió.

“Pero hacia la parte central y sur, se esperan condiciones de mayor cobertura nubosa en general. Recordemos que también hay probabilidad de tener lloviznas, y esta probabilidad de lloviznas para el día de mañana (hoy) también se da hacia la parte sur de Lima Metropolitana, principalmente hacia los distritos de Villa María del Triunfo y de Chorrillos”, agregó.

Cabe mencionar que, según el especialista, estas condiciones seguirán hasta el 21 o 22 de agosto, cuando ingrese “otro tipo de mecanismo” en nuestro territorio, que generará frío, cobertura nubosa y alta probabilidad de lloviznas en Lima.

Te recomendamos

Informes RPP

Después de 30 años, Perú apuesta por renovar su Fuerza Militar Aérea

El Perú está en pleno proceso para adquirir 24 nuevos aviones de combate, en una licitación internacional que enfrenta a modelos de Estados Unidos, Francia y Suecia. ¿Qué se juega el país en esta decisión? Los detalles en el siguiente informe de Andrea Amesquita.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Lima Senamhi Invierno

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA