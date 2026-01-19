Corte de agua en Lima hoy 19 de enero: Distritos y horarios afectados

Este lunes, diversas zonas de Lima experimentan una interrupción programada en el servicio de agua potable debido a labores de mantenimiento en el sistema de almacenamiento. Según el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), esta medida es necesaria para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución eficiente del recurso en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas afectadas tomar previsiones con anticipación para reducir el impacto de esta suspensión temporal.
Sedapal ha enfatizado en sus canales oficiales que estos trabajos resultan esenciales para garantizar un servicio de mejor calidad y beneficiar a miles de familias en Lima y Callao. Durante el lunes, diferentes sectores experimentarán cortes en distintos horarios, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y administren responsablemente el agua almacenada. Estas labores buscan reforzar el suministro y prevenir inconvenientes a largo plazo en el abastecimiento.
Para minimizar las molestias a la población, Sedapal ha dispuesto medidas complementarias como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad exhorta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, lunes 19 de enero?
- Urbanización Augusto 2 de
- Urbanización Los Rosales de San Felipe
- Urbanización Los Rosales
- Urbanización Asociación Cercado Fdo Chacra Cerro
- Urbanización Asociación de Propietarios Chacra Cerro 2da Etapa
- Urbanización Asociación de Trabajadores Chacra Cerro N° 1
- Urbanización Asociación de Vivienda Chacra Cerro 2da Etapa
- Urbanización Asociación de Vivienda El Trébol de Chacra Cerro
- Urbanización Asociación de Vivienda Villa Avalos
- Urbanización Asociación de Vivienda El Rosal de San Felipe
- Urbanización Asociación de Vivienda Los Claveles de San Felipe
- Urbanización Asociación Lotización El Frutal
- Urbanización Asociación Octubre 9 de
- Urbanización Asociación San Andrés
- Urbanización Asociación Terrenos Fdo Chacra Cerro
- Urbanización Asociación Tungasuca III Etapa
- Urbanización Asociación Zancudo Alto
- Urbanización Los Geranios
- Urbanización Las Mercedes
- Urbanización Mi Casa
- Urbanización El Paraíso
- Urbanización Popular San Carlos
- Urbanización Las Magnolias Progresiva
- Urbanización Residencial Santa María
- Urbanización San Felipe 1ra Etapa
- Urbanización San Felipe 2da Etapa
- Urbanización San Felipe 3ra Etapa
- Urbanización San Isidro
- Urbanización Santa Isabel
- Urbanización Tungasuca
- Urbanización Tungasuca 1ra Etapa
- Urbanización Tungasuca 2da Etapa
- Urbanización Tungasuca I Etapa
Lunes 19 de Enero, 12:00 pm
Lunes 19 de Enero, 8:00 pm
- Zona Z, Urbanización A.H. Huaycán
Lunes 19 de Enero, 8:00 am
Lunes 19 de Enero, 8:00 pm
- 30 Amigos
- Sol de Huampani - 1ra Etapa
- Sol de Huampani - 2da Etapa
- Sol de Huampani - 3ra Etapa
- Sol de Huampani - 4ta Etapa
- Sol de Huampani - 5ta Etapa
- Sol de Huampani - 6ta Etapa - 1ra Etapa
Lunes 19 de Enero, 12:00 pm
Lunes 19 de Enero, 11:50 pm