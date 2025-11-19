Corte de agua en Lima hoy 19 de noviembre: Distritos y horarios afectados

Este miércoles, varias zonas de Lima se verán afectadas por una interrupción programada en el suministro de agua potable. Esta medida, anunciada por Sedapal, se debe a trabajos de mantenimiento esenciales en el sistema de almacenamiento. El objetivo principal es optimizar la infraestructura hídrica, asegurando así una distribución más eficiente del agua en el futuro. Se recomienda encarecidamente a los residentes de las áreas afectadas que tomen las precauciones necesarias con antelación para minimizar el impacto de esta interrupción temporal.

Importancia de las obras y gestión del agua:

Sedapal ha comunicado a través de sus canales oficiales que estas obras son fundamentales para mejorar la calidad del servicio, beneficiando a miles de familias en Lima y Callao. Durante el miércoles, diferentes sectores experimentaron cortes en horarios variables, por lo que es crucial que los vecinos consulten el cronograma establecido y gestionen de manera responsable el agua almacenada. Estas acciones buscan fortalecer el suministro y prevenir problemas a largo plazo en el abastecimiento.

Medidas complementarias y recomendaciones para el miércoles:

Para reducir las molestias a la población, Sedapal implementará medidas adicionales como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad insta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, miércoles 19 de noviembre?

Distrito PUENTE PIEDRA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Olivos de las Laderas de Chillon

Participación Puente Pedrina

Asociación de Propietarios y Residentes Las Palmas

Asociación de Vivienda Alameda de Chillon

Asociación de Vivienda Valle Chillon

Asociación de Vivienda Jardines de Chillon

Asociación de Vivienda Los Portales de Chillon

Los Rosales

Urbanización Residencial La Ribera del Chillon

Urbanización Ribera del Chillon

Urbanización El Taro

Urbanización El Taro (Parcela 6, 7 y 8) Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 19 de Noviembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 19 de Noviembre, 8:00 pm

Distrito SURCO VIEJO: Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Seoane Corrales, Manuel

Urbanización Asociación Pqos Prop Parque Bajo

Urbanización Asociación Santa Petronila

Urbanización Asociación Los Sauces

Urbanización Asociación Tejadita

Urbanización Asociación Villa Mercedes

Urbanización Cercado

Urbanización Cooperativa Los Olivos

Urbanización P.J. Parado de Bellido, María

Urbanización P.J. San Carlos

Urbanización P.J. Santa Isabel de Villa

Urbanización P.J. Villa Santa Isabel

Urbanización Urbanización Los Álamos de Surco

Urbanización Urbanización Los Álamos

Urbanización Urbanización Los Álamos

Urbanización Urbanización Morán de la Cadena

Urbanización Urbanización El Palmar

Urbanización Urbanización San Agustín

Urbanización Urbanización San Basilio

Urbanización Urbanización Santa Petronila Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 19 de Noviembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 19 de Noviembre, 11:00 pm

Distrito CHORRILLOS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Buenos Aires de Villa

Cooperativa José Olaya Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 19 de Noviembre, 5:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 19 de Noviembre, 9:00 pm