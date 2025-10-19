Últimas Noticias
Corte de agua en Lima hoy 19 de octubre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este domingo, la suspensión del servicio de agua potable en Lima continuará en diversas zonas como parte del mantenimiento programado por Sedapal.Estas labores son clave para modernizar la infraestructura de almacenamiento y mejorar la distribución del recurso hídrico en la ciudad. Se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas tomar precauciones con anticipación para garantizar su abastecimiento y reducir cualquier inconveniente derivado de la interrupción temporal.

Sedapal ha informado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para ofrecer un servicio más eficiente y de mejor calidad a los ciudadanos de Lima y Callao. Durante la jornada del domingo, distintos distritos experimentarán cortes de agua en horarios específicos, por lo que es importante que los residentes consulten el cronograma y administren adecuadamente el agua almacenada. Este esfuerzo busca fortalecer el sistema de distribución y evitar fallas en el suministro a largo plazo.

Para minimizar el impacto de la restricción, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna en los puntos más afectados para garantizar el acceso al agua potable. Asimismo, la entidad insta a la población a mantenerse informada a través de sus redes sociales y su página web, donde se detallan los horarios y distritos comprometidos en esta medida. Se recomienda hacer un uso eficiente del recurso tanto antes como durante la suspensión del servicio para evitar contratiempos.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, domingo 19 de octubre?

Distrito

VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy

Motivo
REPARACION EN LA TOMA
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Asociación de Vivienda Amplia Virgen del Rosario
  • Urbanización Asociación de Vivienda Caminos de la Hermandad
  • Urbanización Asociación de Vivienda Malvinas
  • Urbanización Pueblo Joven José Carlos Mariátegui Sector V Alto
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Domingo 19 de Octubre, 6:28 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Domingo 19 de Octubre, 4:00 pm
Distrito

VILLA EL SALVADOR: Corte de Agua hoy

Motivo
REPARACION EN LA TOMA
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización A.H. Edilberto Ramos
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Domingo 19 de Octubre, 7:41 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Domingo 19 de Octubre, 6:00 pm
Distrito

SANTA ANITA: Corte de Agua hoy

Motivo
FUGA EN LA CORPORATION
Localidades / Áreas afectadas
  • Los Robles
  • Universal 2da Etapa
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Domingo 19 de Octubre, 6:28 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Domingo 19 de Octubre, 10:00 pm
Distrito

EL AGUSTINO: Corte de Agua hoy

Motivo
FUGA EN LA CORPORATION
Localidades / Áreas afectadas
  • Alameda Las Flores
  • Residencial San Felipe
  • La Rivera
  • Residencial San Andrés
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Domingo 19 de Octubre, 6:45 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Domingo 19 de Octubre, 10:00 pm
Señor de los Milagros: fe y tradición que se mantienen a lo largo de los siglos

Cada octubre, innumerables fieles acompañan al Cristo Moreno en una de las manifestaciones religiosas más importantes del país. Este 2025, la sagrada imagen del Señor de los Milagros vuelve a las calles para llevar esperanza y fe al pueblo peruano, que se une en una celebración de alcance global. Conozca más detalles en el siguiente informe.
