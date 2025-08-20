Corte de agua en Lima hoy 20 de agosto: Distritos y horarios afectados

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.
Este miércoles, varias zonas de Lima se verán afectadas por una interrupción programada en el suministro de agua potable. Esta medida, anunciada por Sedapal, se debe a trabajos de mantenimiento esenciales en el sistema de almacenamiento. El objetivo principal es optimizar la infraestructura hídrica, asegurando así una distribución más eficiente del agua en el futuro. Se recomienda encarecidamente a los residentes de las áreas afectadas que tomen las precauciones necesarias con antelación para minimizar el impacto de esta interrupción temporal.
Importancia de las obras y gestión del agua:
Sedapal ha comunicado a través de sus canales oficiales que estas obras son fundamentales para mejorar la calidad del servicio, beneficiando a miles de familias en Lima y Callao. Durante el miércoles, diferentes sectores experimentaron cortes en horarios variables, por lo que es crucial que los vecinos consulten el cronograma establecido y gestionen de manera responsable el agua almacenada. Estas acciones buscan fortalecer el suministro y prevenir problemas a largo plazo en el abastecimiento.
Medidas complementarias y recomendaciones para el miércoles:
Para reducir las molestias a la población, Sedapal implementará medidas adicionales como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad insta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, miércoles 20 de agosto?
SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy
- Urbanización A.H. Alberto Fujimori III
- Urbanización A.H. Buenavista
- Urbanización A.H. Las Colinas de San Fernando
- Urbanización A.H. Óvalo San Fernando
- Urbanización A.H. San Fernando
- Urbanización A.H. San Fernando - 2da Zona
- Urbanización A.H. San Fernando Ampliado
- Urbanización A.H. Unión y Progreso - Sec. San Fernando III y Ampliado
- Urbanización A.H. Unión y Progreso - Sect. San Fernando II
- Urbanización A.H. Valle Hermoso
- Urbanización AGRU 20 de Septiembre
- Urbanización AGRU La Quebrada de San Fernando
- Urbanización AGRU Los Sauces de San Fernando
- Urbanización AGRU Santa Cruz de Muruhuay
- Urbanización AGRU Santa Rosa de Lima de Canto Bello
VILLA EL SALVADOR: Corte de Agua hoy
- Sector 326
ATE: Corte de Agua hoy
- Urbanización APV María Reyna de los Ángeles
- Urbanización Asociación 8 de Diciembre
- Urbanización Asociación La Estrella
- Urbanización Asociación Fundo Santa Clara
- Urbanización Asociación María Reyna de los Apóstoles
- Urbanización Asociación Las Palmeras
- Urbanización Urb Centro Poblado Santa Clara
- Urbanización Urb Ex-Fundo La Estrella
- Urbanización Urb Los Robles de Ate 1ra Etapa
- Urbanización Urb Los Robles de Ate 2da Etapa
SURQUILLO: Corte de Agua hoy
- Urbanización Manuel J. Bustamante de La Fuente
- Urbanización Los Granados
- Urbanización Estadio La Unión
- Urbanización Santa Catalina
- Urbanización San José