El invierno golpea con fuerza: Lima registrará días con lloviznas intensas y una mayor sensación de frío

El último tramo del invierno golpeará con fuerza a los limeños. Y es que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) indicó que próximamente la costa peruana, incluida la capital, experimentará “un aumento de nubosidad, lloviznas generalizadas y una mayor sensación de frío”.

En un comunicado, el organismo detalló que estas condiciones se presentarán del 22 y 25 de agosto, “principalmente durante las noches, madrugadas y las primeras horas de la mañana”.

Según explicó el Senamhi, las intensas lloviznas estarán asociadas al arribo del Anticiclón del Pacífico Sur, “lo que incrementará la humedad en la franja costera”.

“Como resultado, se prevé la presencia de niebla, neblina, descenso de temperaturas y ráfagas de viento que intensificarán la sensación de frío a lo largo de la costa peruana”, apuntó el organismo.



Lloviznas y frío intenso en Lima

Para Lima, el Senamhi pronosticó “acumulados de lluvia alrededor de 1 mm en los distritos del sur, valores cercanos a 0.5 mm en la zona centro y oeste, y alrededor de 0.3 mm en Lima norte y este”.

“Asimismo, las temperaturas diurnas oscilarán entre los 16 °C y 19 °C; mientras que, los valores nocturnos fluctuarán entre los 12 °C y 15 °C, lo que acentuará la sensación de frío”, se lee en el comunicado del ente estatal.

En tanto, para Lima Provincias, “los acumulados podrían llegar hasta 2 mm, con temperaturas nocturnas entre 11 °C y 15 °C, y diurnas entre 15 °C y 22 °C”.

