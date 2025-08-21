Corte de agua en Lima hoy 21 de agosto: Distritos y horarios afectados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este jueves, diversas zonas de Lima enfrentarán una nueva suspensión programada del servicio de agua potable como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estos trabajos, orientados a mejorar la infraestructura de almacenamiento, son esenciales para garantizar una distribución más eficiente del recurso en el futuro. Ante esta medida, se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas que tomen previsiones con anticipación para reducir el impacto de la interrupción y asegurar el abastecimiento en sus hogares.

A través de sus canales oficiales, Sedapal ha reiterado la importancia de estas labores para fortalecer el sistema de suministro y brindar un servicio de mayor calidad a la población de Lima y Callao. Durante la jornada del jueves, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma oficial y administren con prudencia el agua almacenada. Estas acciones forman parte de un esfuerzo preventivo para evitar futuros inconvenientes en el abastecimiento del recurso.

Para mitigar los efectos de la suspensión, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna que distribuirán agua en los sectores más afectados. Asimismo, la entidad recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de sus redes sociales y página web, donde se detallan los horarios y zonas impactadas. Para evitar mayores inconvenientes, se sugiere un uso eficiente del agua antes y durante la restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, jueves 21 de agosto?

Distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Cerrito La Libertad

Urbanización Cerrito La Libertad Ampliada

Urbanización San Hilarión Ampliada

Urbanización San Hilarión Comité 53

Urbanización San Hilarión Santa Rosa Ampliada

Urbanización San Hilarión Sector Keiko Sofía

Urbanización Agrupación 24 de Diciembre Ampliada 13 de Mayo

Urbanización Asociación San Hilarión

Urbanización Pueblo Joven San Hilarión

Urbanización Pueblo Joven San Hilarión Alta Montaña Comité 72

Urbanización Pueblo Joven San Hilarión Alto Comité 59

Urbanización Pueblo Joven San Hilarión Alto Comité 65A Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 21 de Agosto, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 21 de Agosto, 8:00 pm

Distrito PACHACAMAC: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Asociación de Compras y Construcción, Sector 24 de Junio, Parcela 115

Asociación de Vivienda Los Ficus

Asociación de Vivienda Las Casuarinas de Collanas Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 21 de Agosto, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 21 de Agosto, 8:00 pm

Distrito SAN MARTIN DE PORRES: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. 3 de Mayo Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 21 de Agosto, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 21 de Agosto, 8:00 pm

Distrito LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Virgen del Carmen - Asociación Habitacional La Era Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 21 de Agosto, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 21 de Agosto, 8:00 pm

Distrito LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Virgen del Carmen - Asociación de Habitantes La Era Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 21 de Agosto, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 21 de Agosto, 11:50 pm

Distrito MIRAFLORES: Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Urb. Miraflores

Av. José Larco

Av. Pardo

Av. Comandante Espinar

Parque Kennedy

Malecón de Miraflores

Calle 15

Calle José de la Riva Agüero

Calle José Galvez Barrenechea Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 21 de Agosto, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 21 de Agosto, 11:00 pm