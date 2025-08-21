Últimas Noticias
Corte de agua en Lima hoy 21 de agosto: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este jueves, diversas zonas de Lima enfrentarán una nueva suspensión programada del servicio de agua potable como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estos trabajos, orientados a mejorar la infraestructura de almacenamiento, son esenciales para garantizar una distribución más eficiente del recurso en el futuro. Ante esta medida, se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas que tomen previsiones con anticipación para reducir el impacto de la interrupción y asegurar el abastecimiento en sus hogares.

A través de sus canales oficiales, Sedapal ha reiterado la importancia de estas labores para fortalecer el sistema de suministro y brindar un servicio de mayor calidad a la población de Lima y Callao. Durante la jornada del jueves, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma oficial y administren con prudencia el agua almacenada. Estas acciones forman parte de un esfuerzo preventivo para evitar futuros inconvenientes en el abastecimiento del recurso.

Para mitigar los efectos de la suspensión, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna que distribuirán agua en los sectores más afectados. Asimismo, la entidad recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de sus redes sociales y página web, donde se detallan los horarios y zonas impactadas. Para evitar mayores inconvenientes, se sugiere un uso eficiente del agua antes y durante la restricción del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, jueves 21 de agosto?

Distrito

SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Cerrito La Libertad
  • Urbanización Cerrito La Libertad Ampliada
  • Urbanización San Hilarión Ampliada
  • Urbanización San Hilarión Comité 53
  • Urbanización San Hilarión Santa Rosa Ampliada
  • Urbanización San Hilarión Sector Keiko Sofía
  • Urbanización Agrupación 24 de Diciembre Ampliada 13 de Mayo
  • Urbanización Asociación San Hilarión
  • Urbanización Pueblo Joven San Hilarión
  • Urbanización Pueblo Joven San Hilarión Alta Montaña Comité 72
  • Urbanización Pueblo Joven San Hilarión Alto Comité 59
  • Urbanización Pueblo Joven San Hilarión Alto Comité 65A
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 21 de Agosto, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 21 de Agosto, 8:00 pm
Distrito

PACHACAMAC: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Asociación de Compras y Construcción, Sector 24 de Junio, Parcela 115
  • Asociación de Vivienda Los Ficus
  • Asociación de Vivienda Las Casuarinas de Collanas
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 21 de Agosto, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 21 de Agosto, 8:00 pm
Distrito

SAN MARTIN DE PORRES: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización A.H. 3 de Mayo
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 21 de Agosto, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 21 de Agosto, 8:00 pm
Distrito

LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Virgen del Carmen - Asociación Habitacional La Era
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 21 de Agosto, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 21 de Agosto, 8:00 pm
Distrito

LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Virgen del Carmen - Asociación de Habitantes La Era
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 21 de Agosto, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 21 de Agosto, 11:50 pm
Distrito

MIRAFLORES: Corte de Agua hoy

Motivo
EMPALME DE TUBERIA
Localidades / Áreas afectadas
  • Urb. Miraflores
  • Av. José Larco
  • Av. Pardo
  • Av. Comandante Espinar
  • Parque Kennedy
  • Malecón de Miraflores
  • Calle 15
  • Calle José de la Riva Agüero
  • Calle José Galvez Barrenechea
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 21 de Agosto, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 21 de Agosto, 11:00 pm
