Corte de agua en Lima hoy 21 de octubre: Distritos y horarios afectados

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.

Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.

Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 21 de octubre?

Distrito SAN JUAN DE MIRAFLORES: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Asociación Nefi 2da Etapa

Asociación Ramiro Priale

Asociación Santa Rosa

Asociación Vivienda 24 de Julio

Centro Habitacional San Juan de Miraflores

Cooperativa Hardy Montoya

Cooperativa San Juanito Ltda.

Urbanización Entel Perú

Urbanización Industrial

Urbanización Magisterial Amauta

Urbanización María Auxiliadora

Urbanización San Juan Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 21 de Octubre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 21 de Octubre, 8:00 pm

Distrito PUENTE PIEDRA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Canteos, Los

Urbanización A.H. Cerro La Libertad

Urbanización A.H. Ensenada de Chillón, La

Urbanización A.H. María Jesús Espinoza

Urbanización A.H. Estrella Simón Bolívar Sect. III, La

Urbanización A.H. Estrella Simón Bolívar Sect. IV

Urbanización A.H. Jazmines, Los

Urbanización A.H. Laderas de Chillón 3ra Explanada

Urbanización A.H. La Merced

Urbanización A.H. Nueva Esperanza

Urbanización A.H. 17 de Octubre

Urbanización A.H. Participación Puente Pedrina

Urbanización A.H. Ramiro Prialé

Urbanización A.H. Señor de los Milagros

Urbanización A.H. César Vallejo

Urbanización A.H. Virgen del Carmen I

Urbanización A.H. Virgen del Carmen II

Urbanización Agrupación Familiar Señor de los Milagros Mz. I

Urbanización Asociación Aproviep

Urbanización Asociación de Propietarios Loteadores Semirústicos La Ensenada de Chillón

Urbanización Asociación de Propietarios y Residenciales Las Palmas de Puente Piedra

Urbanización Asociación Parcial Semirústica Residencial La Ensenada Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 21 de Octubre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 21 de Octubre, 8:00 pm