Corte de agua en Lima hoy 21 de octubre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.

Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.

Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 21 de octubre?

Distrito

SAN JUAN DE MIRAFLORES: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Asociación Nefi 2da Etapa
  • Asociación Ramiro Priale
  • Asociación Santa Rosa
  • Asociación Vivienda 24 de Julio
  • Centro Habitacional San Juan de Miraflores
  • Cooperativa Hardy Montoya
  • Cooperativa San Juanito Ltda.
  • Urbanización Entel Perú
  • Urbanización Industrial
  • Urbanización Magisterial Amauta
  • Urbanización María Auxiliadora
  • Urbanización San Juan
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 21 de Octubre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 21 de Octubre, 8:00 pm
Distrito

PUENTE PIEDRA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización A.H. Canteos, Los
  • Urbanización A.H. Cerro La Libertad
  • Urbanización A.H. Ensenada de Chillón, La
  • Urbanización A.H. María Jesús Espinoza
  • Urbanización A.H. Estrella Simón Bolívar Sect. III, La
  • Urbanización A.H. Estrella Simón Bolívar Sect. IV
  • Urbanización A.H. Jazmines, Los
  • Urbanización A.H. Laderas de Chillón 3ra Explanada
  • Urbanización A.H. La Merced
  • Urbanización A.H. Nueva Esperanza
  • Urbanización A.H. 17 de Octubre
  • Urbanización A.H. Participación Puente Pedrina
  • Urbanización A.H. Ramiro Prialé
  • Urbanización A.H. Señor de los Milagros
  • Urbanización A.H. César Vallejo
  • Urbanización A.H. Virgen del Carmen I
  • Urbanización A.H. Virgen del Carmen II
  • Urbanización Agrupación Familiar Señor de los Milagros Mz. I
  • Urbanización Asociación Aproviep
  • Urbanización Asociación de Propietarios Loteadores Semirústicos La Ensenada de Chillón
  • Urbanización Asociación de Propietarios y Residenciales Las Palmas de Puente Piedra
  • Urbanización Asociación Parcial Semirústica Residencial La Ensenada
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 21 de Octubre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 21 de Octubre, 8:00 pm
Tags
Corte de agua Lima Sedapal En vivo

