Corte de agua en Lima hoy 23 de octubre: Distritos y horarios afectados

Este jueves, diversas zonas de Lima enfrentarán una nueva suspensión programada del servicio de agua potable como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estos trabajos, orientados a mejorar la infraestructura de almacenamiento, son esenciales para garantizar una distribución más eficiente del recurso en el futuro. Ante esta medida, se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas que tomen previsiones con anticipación para reducir el impacto de la interrupción y asegurar el abastecimiento en sus hogares.
A través de sus canales oficiales, Sedapal ha reiterado la importancia de estas labores para fortalecer el sistema de suministro y brindar un servicio de mayor calidad a la población de Lima y Callao. Durante la jornada del jueves, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma oficial y administren con prudencia el agua almacenada. Estas acciones forman parte de un esfuerzo preventivo para evitar futuros inconvenientes en el abastecimiento del recurso.
Para mitigar los efectos de la suspensión, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna que distribuirán agua en los sectores más afectados. Asimismo, la entidad recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de sus redes sociales y página web, donde se detallan los horarios y zonas impactadas. Para evitar mayores inconvenientes, se sugiere un uso eficiente del agua antes y durante la restricción del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, jueves 23 de octubre?
- Urbanización América Latina
- Urbanización Ampliación Parque Monte Bektu
- Urbanización Antúnez de Mayolo, Santiago
- Urbanización Brilla el Sol - Ampliación
- Urbanización Buenos Aires
- Urbanización Caminos de la Hermandad
- Urbanización 26 de Febrero
- Urbanización La Inmaculada
- Urbanización Japón
- Urbanización Las Malvinas
- Urbanización José Carlos Mariátegui
- Urbanización 3 de Mayo
- Urbanización El Paraíso
- Urbanización Los Pinos
- Urbanización Sector Prado, Leoncio
- Urbanización Señor de los Milagros
- Urbanización Juan Velasco Alvarado
- Urbanización Villa Bolívar
- Urbanización Villa Limatambo
- Urbanización Virgen del Carmen
- Urbanización Horacio Zevallos Games
- Urbanización José María Arguedas
- Urbanización J. C. M. Sector Villa Las Casuarinas
- Urbanización 3 de Julio
- Urbanización Las Lomas
- Urbanización 1 de Mayo
- Urbanización 5 de Mayo
- Urbanización El Nazareno
- Urbanización P. Alta Sector Los Ángeles
- Urbanización P. Alta Sector Ollantay
- Urbanización Virgen del Buen Paso
Jueves 23 de Octubre, 8:00 am
Jueves 23 de Octubre, 8:00 pm
- Urbanización A.H. Agrupación de Familias Los Ángeles de Carabayllo
- Urbanización A.H. Asociación Valle Hermoso El Mirador
- Urbanización A.H. Jardines Los Ángeles
- Urbanización A.H. Juan Pablo II
- Urbanización A.H. Juan Pablo II Ampliación Mz. W
- Urbanización A.H. Juan Pablo II Ampliación
- Urbanización A.H. Juan Pablo II Comité Vecinal
- Urbanización A.H. Las Villas de Lomas de Carabayllo Tierra prom
- Urbanización A.H. Nueva Jerusalén
- Urbanización A.H. Nueva Jerusalén II
- Urbanización A.H. Nueva Juventud
- Urbanización A.H. Valle Hermoso El Mirador II
- Urbanización C.P. Las Orquídeas de Bello Horizonte Lomas de Carabayllo
- Urbanización C.P. Las Piedritas Parte Baja
- Urbanización P.V. San José de Las Lomas
Jueves 23 de Octubre, 12:00 pm
Jueves 23 de Octubre, 8:00 pm
- Parque Gallesí
- Cercado de San Miguel
- Huertización Fundo San Miguel
- Urbanización Miramar
- Urbanización Pando 7ma Etapa
Jueves 23 de Octubre, 10:00 am
Jueves 23 de Octubre, 9:00 pm
- Urbanización San Francisco de Asís - 4ta Etapa
- Urbanización Javier Prado - Banco de El
- Urbanización Pablo Boner
- Urbanización Pablo Cañepa
- Urbanización Far West Villas
- Urbanización Santa Patricia - 1ra Etapa
- Urbanización Santa Patricia - 2da Etapa
- Urbanización Santa Patricia - 3ra Etapa
Jueves 23 de Octubre, 12:00 pm
Jueves 23 de Octubre, 11:50 pm