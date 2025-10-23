Corte de agua en Lima hoy 23 de octubre: Distritos y horarios afectados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este jueves, diversas zonas de Lima enfrentarán una nueva suspensión programada del servicio de agua potable como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estos trabajos, orientados a mejorar la infraestructura de almacenamiento, son esenciales para garantizar una distribución más eficiente del recurso en el futuro. Ante esta medida, se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas que tomen previsiones con anticipación para reducir el impacto de la interrupción y asegurar el abastecimiento en sus hogares.

A través de sus canales oficiales, Sedapal ha reiterado la importancia de estas labores para fortalecer el sistema de suministro y brindar un servicio de mayor calidad a la población de Lima y Callao. Durante la jornada del jueves, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma oficial y administren con prudencia el agua almacenada. Estas acciones forman parte de un esfuerzo preventivo para evitar futuros inconvenientes en el abastecimiento del recurso.

Para mitigar los efectos de la suspensión, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna que distribuirán agua en los sectores más afectados. Asimismo, la entidad recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de sus redes sociales y página web, donde se detallan los horarios y zonas impactadas. Para evitar mayores inconvenientes, se sugiere un uso eficiente del agua antes y durante la restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, jueves 23 de octubre?

Distrito SAN JUAN DE MIRAFLORES: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización América Latina

Urbanización Ampliación Parque Monte Bektu

Urbanización Antúnez de Mayolo, Santiago

Urbanización Brilla el Sol - Ampliación

Urbanización Buenos Aires

Urbanización Caminos de la Hermandad

Urbanización 26 de Febrero

Urbanización La Inmaculada

Urbanización Japón

Urbanización Las Malvinas

Urbanización José Carlos Mariátegui

Urbanización 3 de Mayo

Urbanización El Paraíso

Urbanización Los Pinos

Urbanización Sector Prado, Leoncio

Urbanización Señor de los Milagros

Urbanización Juan Velasco Alvarado

Urbanización Villa Bolívar

Urbanización Villa Limatambo

Urbanización Virgen del Carmen

Urbanización Horacio Zevallos Games

Urbanización José María Arguedas

Urbanización J. C. M. Sector Villa Las Casuarinas

Urbanización 3 de Julio

Urbanización Las Lomas

Urbanización 1 de Mayo

Urbanización 5 de Mayo

Urbanización El Nazareno

Urbanización P. Alta Sector Los Ángeles

Urbanización P. Alta Sector Ollantay

Urbanización Virgen del Buen Paso Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 23 de Octubre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 23 de Octubre, 8:00 pm

Distrito CARABAYLLO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Agrupación de Familias Los Ángeles de Carabayllo

Urbanización A.H. Asociación Valle Hermoso El Mirador

Urbanización A.H. Jardines Los Ángeles

Urbanización A.H. Juan Pablo II

Urbanización A.H. Juan Pablo II Ampliación Mz. W

Urbanización A.H. Juan Pablo II Ampliación

Urbanización A.H. Juan Pablo II Comité Vecinal

Urbanización A.H. Las Villas de Lomas de Carabayllo Tierra prom

Urbanización A.H. Nueva Jerusalén

Urbanización A.H. Nueva Jerusalén II

Urbanización A.H. Nueva Juventud

Urbanización A.H. Valle Hermoso El Mirador II

Urbanización C.P. Las Orquídeas de Bello Horizonte Lomas de Carabayllo

Urbanización C.P. Las Piedritas Parte Baja

Urbanización P.V. San José de Las Lomas Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 23 de Octubre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 23 de Octubre, 8:00 pm

Distrito SAN MIGUEL: Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Parque Gallesí

Cercado de San Miguel

Huertización Fundo San Miguel

Urbanización Miramar

Urbanización Pando 7ma Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 23 de Octubre, 10:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 23 de Octubre, 9:00 pm

Distrito LA MOLINA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización San Francisco de Asís - 4ta Etapa

Urbanización Javier Prado - Banco de El

Urbanización Pablo Boner

Urbanización Pablo Cañepa

Urbanización Far West Villas

Urbanización Santa Patricia - 1ra Etapa

Urbanización Santa Patricia - 2da Etapa

Urbanización Santa Patricia - 3ra Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 23 de Octubre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 23 de Octubre, 11:50 pm