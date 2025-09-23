Últimas Noticias
Corte de agua en Lima hoy 23 de septiembre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.

Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.

Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 23 de septiembre?

Distrito

LOS OLIVOS: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Milla Ochoa
  • Urbanización San Martín
  • Urbanización Asociación San Roque
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 23 de Septiembre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 23 de Septiembre, 8:00 pm
Distrito

CHORRILLOS: Corte de Agua hoy

Motivo
EMPALME DE TUBERIA
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Cruz de Armatambo
  • Asociación de Vivienda Cruz de Armatambo
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 23 de Septiembre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 23 de Septiembre, 11:00 pm
Distrito

ATE: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Zona B, A.H. Amauta
  • Asociación Paraíso del Amauta
  • Asociación Los Triunfadores
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 23 de Septiembre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 23 de Septiembre, 8:00 pm
Distrito

SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización A.H. 1 de Septiembre
  • Urbanización A.H. Arenal de Cantogrande, Sector Las Lomas
  • Urbanización A.H. Cerrito La Libertad
  • Urbanización A.H. César Vallejo
  • Urbanización A.H. Juan Pablo II, V Etapa, Sector 1
  • Urbanización A.H. Nueva Vida, Sector B
  • Urbanización A.H. Nueva Vida, Zona A
  • Urbanización A.H. Nueva Vida, Zona C
  • Urbanización A.H. P.I. Nuevo Milenio, Sector: Colina 14
  • Urbanización A.H. P.I. Nuevo Milenio, Sector: Nueva Vida
  • Urbanización A.H. P.I. Nuevo San Juan, Sector 14 de Septiembre
  • Urbanización A.H. P.I. Nueva Alianza, Sector Alberto Fujimori II
  • Urbanización A.H. Proyecto Integral Los Ángeles, Sector Cerro Los Ángeles
  • Urbanización Agrupación 9 de Febrero
  • Urbanización Agrupación César Vallejo II
  • Urbanización Agrupación Corazón de Jesús
  • Urbanización Agrupación Corazón de Jesús Ampliada
  • Urbanización Agrupación Santiago Apóstol
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 23 de Septiembre, 9:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 23 de Septiembre, 9:00 pm
Distrito

SAN JUAN DE MIRAFLORES: Corte de Agua hoy

Motivo
EMPALME DE TUBERIA
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización San Juan
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 23 de Septiembre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 23 de Septiembre, 8:00 pm
