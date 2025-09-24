Corte de agua en Lima hoy 24 de septiembre: Distritos y horarios afectados

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.
Este miércoles, varias zonas de Lima se verán afectadas por una interrupción programada en el suministro de agua potable. Esta medida, anunciada por Sedapal, se debe a trabajos de mantenimiento esenciales en el sistema de almacenamiento. El objetivo principal es optimizar la infraestructura hídrica, asegurando así una distribución más eficiente del agua en el futuro. Se recomienda encarecidamente a los residentes de las áreas afectadas que tomen las precauciones necesarias con antelación para minimizar el impacto de esta interrupción temporal.
Importancia de las obras y gestión del agua:
Sedapal ha comunicado a través de sus canales oficiales que estas obras son fundamentales para mejorar la calidad del servicio, beneficiando a miles de familias en Lima y Callao. Durante el miércoles, diferentes sectores experimentaron cortes en horarios variables, por lo que es crucial que los vecinos consulten el cronograma establecido y gestionen de manera responsable el agua almacenada. Estas acciones buscan fortalecer el suministro y prevenir problemas a largo plazo en el abastecimiento.
Medidas complementarias y recomendaciones para el miércoles:
Para reducir las molestias a la población, Sedapal implementará medidas adicionales como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad insta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, miércoles 24 de septiembre?
SAN MARTIN DE PORRES: Corte de Agua hoy
- Asociación de Vivienda Diciembre 12
- Asociación de Vivienda Jazmines de Palao II
- Asociación de Vivienda Juan Pablo II
- Asociación de Vivienda Lampa de Oro
- Asociación de Vivienda Lampa de Oro Ampliación
- Asociación de Vivienda Lampa de Oro II
- Asociación de Vivienda Milla, La
- Asociación de Vivienda Nuevo Perú
- Asociación de Vivienda Manuel Scorza
- Asociación de Vivienda Junio 24
- Cooperativa de Vivienda Urbano Popular Valdiviezo
- Urbanización Ingeniería
- Urbanización Octubre 27
- Urbanización Palao Primera Etapa
- Urbanización Palao Segunda Etapa
- Urbanización Perú
- Urbanización Valdiviezo
ATE: Corte de Agua hoy
- Urbanización A.H. Amauta Zona B
- Urbanización A.H. Nuevo Amanecer
- Urbanización Asociación Jesús de Nazareth
- Urbanización Asociación Milagro de Mayo
SANTIAGO DE SURCO: Corte de Agua hoy
- Sector 66
- Sector 73
- Sector 87
- Sector 89
- Sector 91
- Sector 93
- Sector 123
- Sector 297
- Sector 298
- Sector 299
- Sector 302
SAN JUAN DE MIRAFLORES: Corte de Agua hoy
- Sector 123
- Sector 302
- Sector 303
- Sector 87
- Sector 88
- Sector 89
SURCO VIEJO: Corte de Agua hoy
- Urbanización A.H. Parque Bajo
- Urbanización Asociación Huertos, Los
- Urbanización Asociación San José
- Urbanización Asociación Sauces, Los
- Urbanización Asociación Tejadita
- Urbanización Asociación Villa Mercedes
- Urbanización C.R. Torres de Barranco
- Urbanización Cercado
- Urbanización Cooperativa Olivos, Los
- Urbanización P.J. María Parado de Bellido
- Urbanización P.J. San Carlos
- Urbanización P.J. Villa Santa Isabel
- Urbanización Urb. Palmar, El
- Urbanización Urb. Poblana, La
- Urbanización Urb. Residencial Camino Real
- Urbanización Urb. San Agustín
- Urbanización Urb. San Basilio
- Urbanización Urb. Santa Petronila
- Urbanización Urb. Tejada Alta
- Urbanización Urb. Tejadita
SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy
- Urbanización Asociación Humana Cangallo Ampliación II Etapa
- Urbanización Asociación Humana César Vallejo
- Urbanización Asociación Humana Integración Virgen de Fátima Sector Cerrito Rico
- Urbanización Asociación Humana Integración Virgen de Fátima Ampliación 1 de Mayo
- Urbanización Asociación Humana Unión y Amistad 15 de Abril Las Terrazas II
- Urbanización Asociación Humana Unión y Amistad Sector 28 de Diciembre
- Urbanización Asociación Humana Unión y Progreso Sector San Fernando III
- Urbanización Asociación Humana Unión y Progreso Sector 14 de Febrero
- Urbanización Asociación Humana Unión y Progreso Sector 4 de Febrero
- Urbanización Asociación Humana Unión y Progreso Sector Laura Bozzo
- Urbanización Asociación Humana Unión y Progreso Sector San Fernando II
- Urbanización Asociación Humana Unión y Progreso Sector Nueva Jerusalén
- Urbanización Agrupación Las Viñas
- Urbanización Agrupación Nueva Imagen
- Urbanización Agrupación Raíces de Jicamarca
- Urbanización Agrupación Reincorporación Nueva Jerusalén - Sector A
- Urbanización Agrupación Ricardo Chiroque II
- Urbanización Agrupación Virgen del Carmen
- Urbanización Agrupación Virgen del Carmen Segunda Etapa
- Urbanización Asociación Los Huertos de Canto Grande
- Urbanización Asociación Manos de Dios
- Urbanización Asociación Miguel Grau 8 de Octubre