Corte de agua en Lima hoy 24 de septiembre: Distritos y horarios afectados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este miércoles, varias zonas de Lima se verán afectadas por una interrupción programada en el suministro de agua potable. Esta medida, anunciada por Sedapal, se debe a trabajos de mantenimiento esenciales en el sistema de almacenamiento. El objetivo principal es optimizar la infraestructura hídrica, asegurando así una distribución más eficiente del agua en el futuro. Se recomienda encarecidamente a los residentes de las áreas afectadas que tomen las precauciones necesarias con antelación para minimizar el impacto de esta interrupción temporal.

Importancia de las obras y gestión del agua:

Sedapal ha comunicado a través de sus canales oficiales que estas obras son fundamentales para mejorar la calidad del servicio, beneficiando a miles de familias en Lima y Callao. Durante el miércoles, diferentes sectores experimentaron cortes en horarios variables, por lo que es crucial que los vecinos consulten el cronograma establecido y gestionen de manera responsable el agua almacenada. Estas acciones buscan fortalecer el suministro y prevenir problemas a largo plazo en el abastecimiento.

Medidas complementarias y recomendaciones para el miércoles:

Para reducir las molestias a la población, Sedapal implementará medidas adicionales como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad insta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, miércoles 24 de septiembre?

Distrito SAN MARTIN DE PORRES: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Asociación de Vivienda Diciembre 12

Asociación de Vivienda Jazmines de Palao II

Asociación de Vivienda Juan Pablo II

Asociación de Vivienda Lampa de Oro

Asociación de Vivienda Lampa de Oro Ampliación

Asociación de Vivienda Lampa de Oro II

Asociación de Vivienda Milla, La

Asociación de Vivienda Nuevo Perú

Asociación de Vivienda Manuel Scorza

Asociación de Vivienda Junio 24

Cooperativa de Vivienda Urbano Popular Valdiviezo

Urbanización Ingeniería

Urbanización Octubre 27

Urbanización Palao Primera Etapa

Urbanización Palao Segunda Etapa

Urbanización Perú

Urbanización Valdiviezo Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 24 de Septiembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 24 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Amauta Zona B

Urbanización A.H. Nuevo Amanecer

Urbanización Asociación Jesús de Nazareth

Urbanización Asociación Milagro de Mayo Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 24 de Septiembre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 24 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito SANTIAGO DE SURCO: Corte de Agua hoy Motivo OTROS Localidades / Áreas afectadas Sector 66

Sector 73

Sector 87

Sector 89

Sector 91

Sector 93

Sector 123

Sector 297

Sector 298

Sector 299

Sector 302 Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 24 de Septiembre, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 25 de Septiembre, 5:00 am

Distrito SAN JUAN DE MIRAFLORES: Corte de Agua hoy Motivo OTROS Localidades / Áreas afectadas Sector 123

Sector 302

Sector 303

Sector 87

Sector 88

Sector 89 Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 24 de Septiembre, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 25 de Septiembre, 5:00 am

Distrito SURCO VIEJO: Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Parque Bajo

Urbanización Asociación Huertos, Los

Urbanización Asociación San José

Urbanización Asociación Sauces, Los

Urbanización Asociación Tejadita

Urbanización Asociación Villa Mercedes

Urbanización C.R. Torres de Barranco

Urbanización Cercado

Urbanización Cooperativa Olivos, Los

Urbanización P.J. María Parado de Bellido

Urbanización P.J. San Carlos

Urbanización P.J. Villa Santa Isabel

Urbanización Urb. Palmar, El

Urbanización Urb. Poblana, La

Urbanización Urb. Residencial Camino Real

Urbanización Urb. San Agustín

Urbanización Urb. San Basilio

Urbanización Urb. Santa Petronila

Urbanización Urb. Tejada Alta

Urbanización Urb. Tejadita Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 24 de Septiembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 24 de Septiembre, 11:00 pm

Distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Asociación Humana Cangallo Ampliación II Etapa

Urbanización Asociación Humana César Vallejo

Urbanización Asociación Humana Integración Virgen de Fátima Sector Cerrito Rico

Urbanización Asociación Humana Integración Virgen de Fátima Ampliación 1 de Mayo

Urbanización Asociación Humana Unión y Amistad 15 de Abril Las Terrazas II

Urbanización Asociación Humana Unión y Amistad Sector 28 de Diciembre

Urbanización Asociación Humana Unión y Progreso Sector San Fernando III

Urbanización Asociación Humana Unión y Progreso Sector 14 de Febrero

Urbanización Asociación Humana Unión y Progreso Sector 4 de Febrero

Urbanización Asociación Humana Unión y Progreso Sector Laura Bozzo

Urbanización Asociación Humana Unión y Progreso Sector San Fernando II

Urbanización Asociación Humana Unión y Progreso Sector Nueva Jerusalén

Urbanización Agrupación Las Viñas

Urbanización Agrupación Nueva Imagen

Urbanización Agrupación Raíces de Jicamarca

Urbanización Agrupación Reincorporación Nueva Jerusalén - Sector A

Urbanización Agrupación Ricardo Chiroque II

Urbanización Agrupación Virgen del Carmen

Urbanización Agrupación Virgen del Carmen Segunda Etapa

Urbanización Asociación Los Huertos de Canto Grande

Urbanización Asociación Manos de Dios

Urbanización Asociación Miguel Grau 8 de Octubre Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 24 de Septiembre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 24 de Septiembre, 9:00 pm