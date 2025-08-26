Corte de agua en Lima hoy 26 de agosto: Distritos y horarios afectados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.

Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.

Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 26 de agosto?

Distrito SAN JUAN DE MIRAFLORES: Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Urbanización San Juan Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 26 de Agosto, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 26 de Agosto, 8:00 pm

Distrito COMAS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Las Casuarinas de Collique (Amplio)

Las Casuarinas de Collique

Collique

Collique 4ta Zona - Comité Vecinal 98 y 100

Collique - Comité 40

Collique - Comité 41

28 de Julio

Lomas de Collique

Lomas de San Valentín

Las Lomas Solidarios Valientes

Villa Florida

Villa Florida (5ta Zona Collique)

Villa La Paz

Horacio Zevallos Gamez Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 26 de Agosto, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 26 de Agosto, 8:00 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Zevallos, Grupo J

Horacio Zevallos Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 26 de Agosto, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 26 de Agosto, 8:00 pm

Distrito SAN ANTONIO DE HUAROCHIRI: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización San Juan de Jicamarca - Estado Civil Nacional de la Ciudad. Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 26 de Agosto, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 26 de Agosto, 11:50 pm